Еще и с русскими корнями: Второй раз за всю историю Франции премьер-министром страны стала женщина

Новым премьер-министром Франции стала Элизабет Борн. Фото: REUTERS

Франция – президентская республика, прерогатива выбора и назначения главы правительства – в руках главы государства.

Президент Пятой республики Эмманюэль Макрон, подтвердивший свое право на вторую каденцию в ходе недавних выборов, назначил на пост премьер-министра страны Элизабет Борн. Второй раз в истории Франции и впервые за последние 30 лет руководить кабинетом министров будет женщина.

Что известно об Элизабет Борн:

61-летняя Борн – не новичок в большой политике: в разные годы она возглавляла министерство труда, министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства.

Википедия сообщает, что ее отец – польский еврей, бежавший от нацистов во Францию в 1939 году. Но сама Борн в интервью газете «Либерасьон» говорила, что ее отец – родом из России.

Коллеги называют ее трудоголиком, человеком, который может работать до 3 ночи и уже в 7 утра вновь быть на рабочем месте.

Журналисты считают ее технократом и жестким переговорщиком.

Любит математику, говорит, что в числах есть что-то весьма обнадеживающее и вполне рациональное.

Недавно перешла на электронные сигареты, ее не раз ловили на том, что она украдкой вейпит в стенах госучреждений.

В марте прошлого года была госпитализирована с COVID-19 и подключена к кислородному аппарату.

Принимая премьерские полномочия от Жана Кастекса, заявила, что будет уделять много времени климатическим изменениям.

Посвятила свое назначение всем француженкам и призвала их идти до конца в осуществлении мечты.

Разведена, есть сын.

Является рыцарем национального ордена Почетного легиона.