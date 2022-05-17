Из-за роста цен: В Израиле ждут социальных протестов

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Центральное бюро статистики Израиля опубликовало неутешительные данные, согласно которым индекс потребительских цен в стране только за прошлый месяц вырос на 0,8%.

С января цены выросли в среднем на 2,3%, а по сравнению с прошлым годом индекс подскочил на 4%.

В первую очередь апрельское подорожание коснулось свежих фруктов и овощей, которые стали дороже на 5,5%, одежды и обуви, выросших в цене на 2,8%, а также транспорта, за который теперь израильтянам придется платить на 2,8% больше.

Кроме того, на 1,5% подорожали услуги из категории «развлечения». А вот связь, напротив, стала на 1,2% дешевле, но на общем фоне это почему-то никого не радует.

Израильские СМИ отмечают, что среди населения, особенно самой малообеспеченной его части, понемногу зреют протестные настроения и недовольство действиями властей, неспособных обуздать инфляцию. По мнению экспертов, ситуация в конце концов может вылиться в социальные волнения, чего в Израиле не происходило уже более десяти лет.