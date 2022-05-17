Премьер-министр Венгрии считает, что Евросоюз навязывает чуждые его стране идеологию и культуру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Евросоюз злоупотребляет своей властью, оказывая давление на входящие в состав альянса страны. В частности – на Венгрию, в которой Брюссель хочет насадить чуждые народу идеологию и культуру.

По словам Орбана, дистанция между Брюсселем и Будапештом продолжает увеличиваться, особенно в культурном плане.

– Мы защищаем наши семьи, наши границы, мы выступаем за то, чтобы отец был мужчиной, а мать — женщиной, мы не примем в Брюсселе предложение, которое разрушило бы наши семьи, – приводит слова политика венгерское издание Telex.

Премьер-министр заявил, что видит Венгрию в будущем в составе Евросоюза, но ряд действий альянса идет вразрез с интересами страны.

Накануне венгерский парламент переизбрал Виктора Орбана на посту премьер-министра. Таким образом, 58-летний политик возглавит правительство Венгрии уже в пятый раз.

Впервые Виктор Орбан стал премьером в 1998 году, а в 2002 оставил должность. Затем он был избран в 2010 году и с тех пор занимает это кресло бессменно.