Выходец из Украины попытался продать территорию российского посольства в Берлине

Табличка "Площадь В. Зеленского" у здания посольства России в Берлине. Фото: REUTERS

Берлинский стоматолог родом с Украины в течение года продавал немецким бизнесменам здания и земельные участки, принадлежащие росзагранучреждениям.

Мошенник попался на сделке с огромной территорией и зданиями представительства «Аэрофлота» в центре Берлина.

Мошенничество, как это иногда бывает, вскрылось совершенно случайно: немецкий инвестор, который купил, как он считал у правительства России, три заброшенных здания и более 15 тысяч квадратных метров бывшего советского аэродрома за 13,5 миллиона евро, приехал посмотреть на свое приобретение лично. И встретился с сотрудниками российского посольства на «своей» территории.

Выяснилось, что Москва никому ничего не продавала. Возник спор, для разрешения которого стороны вначале обратились к полиции, а затем написали друг на друга жалобы с обвинениями в мошенничестве.

Немецкая прокуратура начала распутывать, клубок и на каком-то этапе следствия выяснилось, что собственность «Аэрофлота» – далеко не единственное, что было продано от имени Москвы, но без ее ведома.

Следы привели к 69-летнему стоматологу Ефиму Б., который и торговал недвижимостью от имени Кремля. Об этом рассказало немецкое издание Der Spiegel.

Выяснилось, что хитроумный дантист, провернувший уже не одну подобную сделку, был вооружен безупречной с точки зрения немецких юристов доверенностью, дававшей ему право представлять интересы российского правительства. Кроме того, жил Ефим в Берлине уже не один десяток лет, переехав некогда из украинских Черновцов, а образ жизни вел небедный –когда-то возглавлял залы игровых автоматов, потом вырос до видеосалонов и игрушек для взрослых, а затем ударился в недвижимость. Словом, не вызывал подозрений.

В какой-то момент в деле Ефима немецкие правоохранители нашли контакты некой Олены – тоже уроженки Украины и тоже проживавшей в Берлине. По мнению следователей, женщина, выдававшая себя за офицера ФСБ, не только снабдила Ефима документами, но и, по сути, руководила его действиями мошеннического характера.

Немецкие власти, конечно же, поначалу ухватились за политическую составляющую дела, но позже вынуждены были признать – никакой политики, чистое мошенничество.