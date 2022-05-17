Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева выступила с важным заявлением о возвращении в Россию

Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева более двух месяцев назад вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. Примадонна уверяла, что отправилась с семьей в отпуск. А на днях Алла Борисовна рассказала, когда вернется в Россию.

Поклонники Аллы Пугачевой очень переживают за Примадонну. Певица крайне редко появляется на публике и хранит молчание. Меж тем вокруг ее семьи ходит множество слухов. Так, сначала злые языки шептались о том, что артистка и ее пятый муж Максим Галкин якобы окончательно покинули Россию и даже продают свой замок в деревне Грязь. Даже называли такую ситуацию "побегом". А теперь сплетники судачат и о переезде звездной семьи в Латвию, где у них есть дом. Возможно именно это побудило Примадонну дать ответ на все подлые слухи.

Алла Борисовна судя по всему порядком устала от слухов. Потому выступила с важным заявлением. По словам Примадонны российской эстрады, к окончанию каникул Лизы и Гарри семья должна будет вернуться в Москву.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", - цитирует ее 5-tv.ru.

Ранее Галкин впервые за долгое время показал, как выглядит Пугачева. Он разместил фото жены в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова. Снимок сделан во время встречи Примадонны с друзьями в Израиле. "Три звезды - три светлых повести", - подписал 45-летний ведущий. Алла Борисовна выглядит заметно помолодевшей.