На Украине установили «позорный столб» Зеленского

Бойцы ВСУ сняли видео с пограничным столбом.

Сразу две сногсшибательные перемоги ("победы") одержали украинские военные в минувшие дни. Нет, я не про "эвакуацию" из "Азовстали". Про это в Киеве еще не придумали такое название перемоги, чтобы она не ассоциировалась с Иловайском или Дебальцево. В нашем случае все проще и убойнее для мозгов украинского населения и должно без всяких условностей и второго смысла наполнить его сердца и затуманить головы чувством гордости за украинских военных.

В Одессе на пляж выбросило две мины. И украинские саперы самоотверженно их обезвредили. Нет, все правильно сделали. Но волей-неволей вспоминается Людвиг Аристархович из "Нашей Раши" с его неубиваемым вопросом: "А кто же это сделал?"

Все мы прекрасно помним, как тральщик ВМС Украины "героически" минировал побережье Одессы, ставя мины в местах возможного подхода российских военных кораблей, буде они решат высадить на пляжи десант. Кстати, эти мины затем сорвало штормом, и с тех пор они дрейфуют по всему Черному морю. Несколько штук турки тоже выловили, но уже практически в самом Босфоре. Даже пролив закрывали для прохода судов.

Но сейчас украинская пропаганда снимает ролик, как одни украинские саперы отважно ликвидируют последствия того, что сделали другие украинские саперы, представляя это как борьбу с "российским агрессором". И чтобы скрыть, кто это сделал, и чья же это мина так "удачно" приплыла на пляж открывать сезон в Одессе, маркировку на рогатой тщательно размыли. Ну да, были же случаи, когда именно маркировка рассказала, чьи ракеты били по Донецку, Луганску, и кто обстрелял ракетой совсем недавно Краматорск. Выучили те уроки? Тщательно хранят военную тайну. Но забыли, что никто не скрывал, как украинские ВМС и ВСУ минировали побережье и Черного и Азовского морей у городов, и даже сейчас некоторые ответственные местные власти периодически предостерегают население от посещения пляжей, поскольку были случаи подрыва.

Но другая перемога еще эпичнее и зрелищнее. И тоже заснята на видео для истории (перемог) и в назидание потомкам. Крупный план пня на опушке жиденького лесочка. Несколько (потом станет ясно, что их 13) человек, пригибаясь и оглядываясь выносят кусок бруса на поле. Брус – это столб, да не простой, а по их пониманию пограничный. Это усиленное отделение добегает до какой-то канавы, ставит в поле возле нее столб и торжественно докладывает, что, мол, "пане президенту", "сьогодня, 15-го квитня ваш приказ выполнен", "227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж у границы на разделительную полосу Украины с оккупантом".

- Мы дошли, пане президент, мы тут, - докладывает командир группы. – Вот с нами пограничники. Мы тут.

А тут – это где? Извините, а это канавка – это что? Это ров на границе? Так выглядит "стена Яценюка"? Когда мне в деревне водопровод прокладывали, и то канава была куда глубже и более трудно преодолеваемой. И насчет даты сомнения – квитнем на Украине называют апрель. А зачем тогда целый месяц видео держали на полке? Да и природа вокруг явно не апрельская, а майская. Понятно, что когда заставляют говорить на неродном языке, тут можно и лютий (февраль) брякнуть, и все что угодно.

Отдельная эпическая песня про "пограничный столб" высотой всего в каких-то метрах девяносто, а то и метр восемьдесят пять. Если бы его пришлось зарывать в землю, как положено, то он вряд ли был бы самому малорослику даже по пояс. А потому его пришлось просто поставить на землю рядом с собой.

- Держи его, - отдает приказ про столб командир группы одному из своих подчиненных. И тот держит, а не то упадет.

Театральный реквизит? Или «позорный столб» Зеленского, погрязшего во лжи? Кажется, что это уже не важно. Ведь потом, по всей видимости, его пришлось унести назад, оставив "границу" без должной маркировки. Сам по себе он стоять не будет, а в хозяйстве такая вещь непременно еще пригодится. Тем более, что денег нет, а таких мест на самой Украине еще полным-полно, и "границу обустраивать" можно где угодно. Таскать им - не перетаскать. Думали отчитаться о перемоге, а получилась опять зрада. Потому что перемога всегда в нее превращается.

Хотели пафоса и волнения в груди, а получилась реприза из КВН в сельском клубе, и то на уровне "сойдет для хутора". Ну, как смогли.