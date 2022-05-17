Штормами на берег Одессы выбрасывает украинские мины

То, что мина украинская понимает любой военный эксперт. Фото: YouTube

В украинских социальных сетях продолжают обсуждать появление на пляже Одессы двух морских мин. На этом фоне украинская пропаганда попыталась использовать кадры разминирования берега использовать для очередных обвинений России в агрессии на международном уровне.

Но страшилка из разряда «вы только посмотрите какие опасные бомбы Россия отправляет к берегам Одессы» не удалась. На ролике с обезвреживанием боеприпаса с первых секунд видно, как саперы продолжают старательно счищать маркировку Вооруженных сил Украины с корпуса мины.

То, что мина украинская понимает любой военный эксперт. Ясно всем, что мины устанавливаются для защиты берега, а не для нападения на него. Они крепятся на цепях к грузам, которые сбрасываются на дно. При положительной плавучести корпус мины должен находиться в толще воды, но никак не на ее поверхности (мины не должны быть видны с кораблей). Но во время штормов мины часто срывает с цепей и тогда они отправляются в свободное плавание.

Ранее в Минобороны России сообщали, что сразу несколько украинских мин сорвало во время штормов. Две были обнаружены военно-морскими силами Турции, одна у берегов Румынии. Еще две дрейфовали к берегам Одессы.

- Российские военные не занимаются минированием Черного моря, так как техническая разведка и сверхточные вооружения позволяют обнаружить и уничтожить любую цель без всяких морских мин, - заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.

А вот Вооруженные силы Украины минируют не только акваторию Черного моря, но и морское побережье. Козин отметил, что заминированной украинскими военнослужащими считается коса, что отделяет Азовское море от залива Сиваш.