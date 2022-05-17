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Политика17 мая 2022 6:33

Штормами на берег Одессы выбрасывает украинские мины

Украинская пропаганда заявляет, что мины приплыли из России
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
То, что мина украинская понимает любой военный эксперт.

То, что мина украинская понимает любой военный эксперт.

Фото: YouTube

В украинских социальных сетях продолжают обсуждать появление на пляже Одессы двух морских мин. На этом фоне украинская пропаганда попыталась использовать кадры разминирования берега использовать для очередных обвинений России в агрессии на международном уровне.

Но страшилка из разряда «вы только посмотрите какие опасные бомбы Россия отправляет к берегам Одессы» не удалась. На ролике с обезвреживанием боеприпаса с первых секунд видно, как саперы продолжают старательно счищать маркировку Вооруженных сил Украины с корпуса мины.

То, что мина украинская понимает любой военный эксперт. Ясно всем, что мины устанавливаются для защиты берега, а не для нападения на него. Они крепятся на цепях к грузам, которые сбрасываются на дно. При положительной плавучести корпус мины должен находиться в толще воды, но никак не на ее поверхности (мины не должны быть видны с кораблей). Но во время штормов мины часто срывает с цепей и тогда они отправляются в свободное плавание.

Ранее в Минобороны России сообщали, что сразу несколько украинских мин сорвало во время штормов. Две были обнаружены военно-морскими силами Турции, одна у берегов Румынии. Еще две дрейфовали к берегам Одессы.

- Российские военные не занимаются минированием Черного моря, так как техническая разведка и сверхточные вооружения позволяют обнаружить и уничтожить любую цель без всяких морских мин, - заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин.

А вот Вооруженные силы Украины минируют не только акваторию Черного моря, но и морское побережье. Козин отметил, что заминированной украинскими военнослужащими считается коса, что отделяет Азовское море от залива Сиваш.

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