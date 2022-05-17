Минобороны России продемонстрировало боевую работу сверхсовременных беспилотников «Орлан-10» на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России продемонстрировало боевое дежурство расчетов беспилотников «Орлан-10».

- В условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника «Орлан-10» выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в интересах войск для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники ВСУ на определенных участках местности, - говорится в сообщении Минобороны России.

С неба «Орлан-10» засекает все устройства, которые транслируют сигналы. Он даже способен подменить собой вышку сотовой связи: обеспечить закрытую связь для своих подразделений или разослать всем украинским националистам СМС с предложением сложить оружие, и даже подсказать координаты гуманитарного коридора.

Тем, кто продолжает вести огонь диспетчер «Орлана-10» направляет снаряд с ближайшей артиллерийской или минометной батареи. Удары точечные, от них не страдают мирные жители, которых украинские националисты удерживают в качестве «живого щита».

С помощью различных оптических приборов и тепловизоров «Орлан-10» способен разглядеть на земле замаскированные опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

«Задач выполняем очень много. Ведем воздушную разведку. Обнаруживаем цели днем и ночью. Передаем координаты артиллеристам. Они, в свою очередь, корректируют огонь артиллерии», - рассказал журналистам военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

Стрелять в «Орлан-10» с земли опасно. Он может и сам атаковать. На беспилотники крепится четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый такой снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Так что при желании беспилотник может нанести упреждающий удар по диверсионной группе или остановить колонну военной техники.

Но, работа беспилотников – это не только разведка. Это контроль за гуманитарными коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев и дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Один из таких гуманитарных коридоров ведет к пункту пропуска в Белгородской области. Через него на территорию России продолжают выходить беженцы из Украины.

Граждане Украины, большинство из которых жители Харьковской области, свободно покидают территорию своей страны. На месте они проходят все необходимые таможенные процедуры с тщательным досмотром вещей и багажа и оформлением документов. Вот, что о работе пункта пропуска рассказывает пересекающий российскую границу на личном автомобиле Алексей: «Граница работает нормально. Все пересекли вообще без проблем. Досмотрели, как положено, как и ранее было на Логачевке».

Жительница города Изюм Харьковской области, пенсионерка Тамара Ивановна была вынуждена покинуть родной дом, из-за регулярных артобстрелов города со стороны вооруженных сил Украины. Пожилая женщина пересекла границу, чтобы уехать к дочери, которая живет в России.

«Через дом все разбито, разбомблено. Я одна живу. За мной некому ухаживать», - рассказала Тамара Ивановна.

Для удобства граждан, чтобы не создавать очередей на пункте пропуска работает сразу несколько окон таможенного контроля и оформления документов. Безопасность прилегающих территорий в приграничной зоне обеспечивают военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации.

КСТАТИ

Как сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию, в субъектах страны штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат.