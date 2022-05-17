Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 мая 2022 года: раненых эвакуируют с «Азовстали», Киев критикует НАТО, Украина оказывается за чертой бедности

Эвакуация раненных с территории завода "Азовсталь". Фото: REUTERS

Достигнута договоренность о вывозе раненых бойцов незалежной с комбината «Азовсталь». Для чего подразделениями российских ВС и сил ДНР был объявлен режим тишины. В Минобороны России сообщили следующее: «16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность об эвакуации раненых по коридору, предоставленному нашими войсками». По данным российского оборонного ведомства, имеющие ранения украинские военнослужащие доставляются в медучреждение в Новоазовске, ДНР - для оказания им всей необходимой помощи.

Еврокомиссия спасет Киев - на два месяца

Европейская комиссия в эту среду, 18 мая, предложит новый пакет финансовой помощи Киеву. Там пропишут обязательства по предоставлению самостийной долгосрочных займов для восстановления и обеспечения ликвидности. Сколько именно денег на этот раз вкачают в киевский режим, точно еще не определили. Но ожидается, что выделенная ЕС сумма «покроет финансовые потребности Украины на два месяца». Один из европейских чиновников обмолвился, что очередные миллионы утекут в киевскую черную дыру из бюджета Евросоюза. А ведь были предположения, что средства могут быть привлечены на рынке путем выпуска совместных облигаций. Есть ощущение, что эти люди обитают на какой-то иной планете.

Переименования добрались до Сиднея

В крупнейшем городе Австралии, Сиднее, в муниципальном совете одного из районов вздумали переименовать улицу Фуллертон-Стрит, где расположено здание генерального консульства России, в улицу Украинскую. О чем сообщил пресс-атташе посольства РФ на Зеленом континенте Илья Рощенков. При том инициаторы данной новации почему-то «забыли» поинтересоваться мнением граждан, которые живут и работают на этой улице. А такой опрос по австралийскому законодательству необходим. Впрочем, ранее в Стокгольме и Вильнюсе в деле переименований обошлись без всяких опросов. Пройдусь я по Бандеровской, сверну на Стрит Шухевича...

Херсон под российской защитой

Военные из России полностью защищают Херсонскую область. А российские войска ПВО закрывают небо этого региона от обстрелов со стороны ВСУ. Вот что заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов: «Херсонская область находится на 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. Многие уже поняли, что именно российская армия сегодня защищает жителей Херсона. А картинки, которые выдают украинские СМИ – это лишь иллюзия, попытки культивировать страх». По данным Стремоусова, регион пока еще в зоне досягаемости украинской артиллерии. Однако атаки купируют именно силы российской противовоздушной обороны.

Крым приветствует аграриев с севера

Аграриев из Херсонской области начали регистрировать в Крыму. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. По его данным, сельхозпродукция из Херсонской области уже пошла и на полуостров, и в другие южные регионы России, и в Москву. Ну, а оформление документов в налоговой службе и банках Крыма позволит украинским бизнесменам, которые реализуют тут сельхозпродукцию, упростить взаиморасчеты и активнее участвовать в торговле. Вот, тепленькая пошла.

В Рубежном поработали янки и паны - да сбежали

При обследовании позиций Вооруженных сил Украины в Рубежном найдены следы работы американских и польских инструкторов. Вот что заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко: «В районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном обнаружены доказательства присутствия в городе представителей США и Польши - они руководили обороной Рубежного». При том, по данным военнопленных ВСУ, эти «боссы» не считали за людей ни своих подопечных, ни мирных жителей Донбасса и вообще показали себя трусами: «Они первыми оставили позиции». Настоящие ковбои и гусары.

В Питере отловили украинского неонациста

В Санкт-Петербурге Пушкинский райсуд заключил под стражу приезжего из незалежной. Егора Казанца подозревают в вандализме по мотивам национальной вражды. Сразу после Дня Победы этот хлопец, залив глаза, нетвердой рукой намалевал на фасаде дома на Изборской улице «надпись, которую используют как приветствие националистические военные формирования на Украине». В город-герой на Неве этот «художник» прибыл из Днепропетровской области Украины - и калымил тут без оформления трудовых отношений. Про то, что максимальное наказание за вандализм - до трех лет заключения, - он явно не знал. Ну, какие герои, иакая и слава.

Незалежная нищает на глазах

9 из 10 граждан незалежной могут оказаться за чертой бедности. Об этом говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций. «Затяжной конфликт поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений, — сообщили в данной организации, и добавили - половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности». ПРООН призвала оказывать адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития». Да у вас правая рука не знает, что делает левая — на ложку меда кладете половник дегтя.

Кулеба раскритиковал НАТО

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что события в его стране показали невеликие возможности северо-атлантического альянса как единой организации. Как полагает руководитель внешнеполитического ведомства Украины, в начале конфликта «считалось, что НАТО сильно и может действовать, а Евросоюз способен лишь выражать различные уровни беспокойства». Но выяснилось следующее: «НАТО как союз может сделать очень мало». По уверению Кулебы, отдельные страны-участницы альянса серьезно помогли Украине, тогда как «НАТО как союз не сделал ничего». Зато Евросоюз ввел санкции против России и оказал экономическую помощь Киеву. Экий смелый критик альянса — неужели на Украине уже расхотели вступать в северо-атлантический блок?