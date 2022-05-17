Зеленский признал: украинские военные сдают «Азовсталь» - с завода вышло уже 264 человека

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

То, что украинские военные начали покидать металлургический комбинат-гигант «Азовсталь» в Мариуполе, в котором их блокировали союзные войска России и ДНР, подтвердил уже и президент Владимир Зеленский. Он заявил во вторник в утреннем обращении, как его цитирует ТАСС, что надеется «спасти жизни парней»:

"Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что рассчитывает вернуть их на Украину, но детали сообщить не может.

"Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени", - сказал он.

А представитель минобороны Украины, по данным ТАСС, назвала конкретные цифры: в понедельник 16 мая с "Азовстали" в Новоазовск (это территория ДНР) эвакуированы 53 тяжело раненных украинских военных. Еще 211 украинских военных доставлены в Еленовку (тоже территория ДНР).

Эвакуация раненных с территории завода "Азовсталь". Фото: REUTERS

То есть, всего за понедельник с «Азовстали» выведено 264 украинских военных.

Все эти сообщения еще раз подтверждают официальное заявление минобороны России, сделанное в понедельник, что с заблокированными украинскими военными на территории завода-гиганта "Азовсталь" в Мариуполе достигнута договоренность о

вывозе раненых. Минобороны России объявило, что в районе «Азовстали» введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в госпиталь Новоазовска. Это территория ДНР.

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