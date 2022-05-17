Татьяна Васильева лишилась работы из-за своей позиции по спецоперации

Актриса Татьяна Васильева. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Спецоперация на Украине, расколовшая шоу-бизнес, заставила актрису Татьяну Васильеву отказаться от роли в театре "Школа современной пьесы". Народная артистка России ясно дала понять: тем, кто осуждает военные действия российской армии, с ней не по пути. И ради своей позиции Васильева готова даже пожертвовать репертуаром.

В основном, актриса занята в антрепризных постановках. Но в "Школе современной пьесы", которой руководит режиссер Иосиф Райхельгауз, она играла в спектакле "Бешеный хворост". Ровно до тех пор, пока у них с Райхельгаузом не случился откровенный разговор.

- Я отказалась с ним работать, - призналась Васильева в YouTube-шоу Антона Красовского "Антонимы". - Понимаете, если бы я сидела дома и молчала, тогда, наверное, было бы иначе. А я же говорю. И кто я тогда после этого? Если у меня есть позиция, а у человека - прямо противоположная. Да, мы поругались из-за спецоперации на Украине. Я бы, наверное, так не завелась, если бы он не сказал: "Вам еще привезут ваших детей в гробах, а я буду радоваться". Это его позиция. Я была в ужасе. Он одессит и очень неравнодушен ко всему происходящему. И у него истерика начинается, [когда он понимает] насколько я не права. Есть разные позиции, но от ненависти надо избавляться. Не допускать ее - вот, что главное.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" режиссер Иосиф Райхельгауз. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам артистки, у нее есть лишь один объект для ненависти.

- Я ненавижу Гитлера. Мне кто-то сказал: "Ты знаешь, а Адольф был прекрасным архитектором", и тогда я совсем завелась, бедная. Да, я не знала его. Но я же знаю, что людей жгли в печах, и это не вымысел. Вот на этом, пожалуй, моя ненависть закончилась. Всех остальных мне жалко, - добавила Татьяна Васильева.

Между тем, за последние месяцы это уже не первая потеря в "Школе современной пьесы". Так, в конце февраля из театра со скандалом был уволен Марат Башаров. Сам актер уверял, что его изгнали из-за опубликованной в соцсетях фотографии с Владимиром Путиным, однако, администрация учреждения лишь посмеялась над этими домыслами. Оказалось, что причина увольнения Башарова куда банальнее - пьянство и нарушение дисциплины: он "забыл" приехать на гастроли на острове Кипр.

- На звонки не отвечает, на контакт не идёт, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста, - рассказали тогда "КП" в театре. - Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся. С Маратом мы больше иметь дел не будем.

Примечательно, что информация о Башарове моментально исчезла с сайта театра. А вот портрет Татьяны Васильевой по-прежнему красуется в разделе "Команда". Кроме того, на 20 мая у артистки назначен творческий вечер на сцене "Школы современной пьесы".

- Мероприятие состоится, билеты можно купить на сайте, - сообщили "КП" в кассе театра. Так что артистка, похоже, лукавит: с театром она пока окончательно не распрощалась.

Между тем, Иосиф Райхельгауз на днях высказался о спецоперации на Украине. Но в интервью руководитель столичного театра был куда сдержаннее, чем в личной беседе с Татьяной Васильевой.

- Я на Украине много раз бывал и много раз им очень резко говорил, что думаю. Для меня их борьба с русским языком - это безобразие. Это составление списков... Но то, что случилось сегодня - для меня это на грани катастрофы. Огромное количество выдающихся деятелей русской культуры уехали - для меня это огромная беда. Я бы не торопился кричать, что они нам не нужны. Я бы советовал все-таки подумать, как сделать, чтобы мы были вместе, - заявил режиссер.