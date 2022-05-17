Убрать повыше: пятерка домашних растений, которые могут быть ядовиты для детей

Смертельно опасных домашних растений почти нет Фото: Shutterstock

Смертельно опасных домашних растений почти нет (если вы не решите выращивать на подоконнике беладонну, конечно), но все же, как и на даче, опасными могут оказаться вполне привычные домашние любимцы, если маленький ребенок решит сорвать и пожевать симпатичный листок или цветок.

Как правило, опасны домашние растения только своим раздражающим соком: если он попадет на кожу или слизистые, то способен вызвать раздражение, аллергическую реакцию. И отравление, если им закусить. Не смертельное, но неприятное. Иногда пыльца таких растений тоже может спровоцировать аллергию.

- Все растения с токсичным соком считаются условно ядовитыми, - говорит наш эксперт, агроном Михаил Воробьев. - То есть, чаще всего, их сок вызывает индивидуальную реакцию — кто-то и не заметит, если на он попадет на кожу, а у кого-то может спровоцировать аллергию.

Иногда в многочисленном семействе встречаются только несколько условно-опасных растений. Например, фикусы сами по себе безопасны, но вот сок фикуса Эластика может вызвать раздражение на коже. Конечно, не стоит это проверять на маленьких детях, поэтому все же рекомендуем убрать повыше следующие растения.

Молочай Фото: Shutterstock

1. Молочай.

Это целое семейство растений (насчитывается более 800 видов, из них более сотни декоративных) с токсичным белым соком, который выделяется при сломе или порезе стебля. Сок особенно опасен, если случайно попал в глаза, может спровоцировать проблемы со зрением. Поэтому молочай рекомендуется обрезать и пересаживать в перчатках.

Молочаи могут быть суккулентами, травянистыми растениями или кустарниками. Пожалуй, самый известный — молочай прекраснейший или пуансеттия. Обычно это растение называют «рождественская звезда».

Монстера Фото: Shutterstock

2. Семейство ароидных: от антуриума до монстеры.

Жгучий сок выделяют практически все виды из семейства ароидных. Наиболее известные – монстера, замиокулькас, диффенбахия, аглаонема, калла, антуриум. Серьезно отравится этими растениями нельзя, но неприятные ощущения от сока, если он попадет на слизистые оболочки, гарантированы.

Олеандр Фото: Shutterstock

3. Олеандр.

Очень эффектно цветет розовыми махровыми цветками с приятным ароматом. Однако, во всех частях растения содержатся сердечные гликозиды, которые могут влиять на работу нервной системы. Если сок растения попадет в организм, то последствия могут быть крайне негативными, вплоть до остановки сердца.

Азалия Фото: Shutterstock

4. Азалия.

- В сериале «Адвокатъ Ардашев. Маскарад со смертью» одного из героев отравляют настойкой «ядовитого комнатного рододендрона». И хотя само растение на экране не показано, но цветоводы-любители сразу же догадались, что речь идет об азалии. Ядовитые свойства растению придает гликозид андромедотоксин, — говорит Михаил Воробьев..

Паслен перцевидный Фото: Shutterstock

5 Паслен перцевидный.

Растение выращивают ради ярких декоративных плодов, которые густо усыпают ветки. Несмотря на аппетитный вид, плоды ядовиты и могут вызвать серьезное расстройство желудка.

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