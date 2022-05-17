Сдача украинских военных на «Азовстали» может стать переломным моментом всей спецоперации

Свершилось, «дети подземелий» «Азовстали» все-таки приняли мужественное и единственно правильное в их ситуации решение.

Свершилось, «дети подземелий» «Азовстали» все-таки приняли мужественное и единственно правильное в их ситуации решение. К ним наконец пришло осознание того, что Киев их давно списал – мертвые «защитники Мариуполя» режиму Зеленского куда выгоднее назойливых «говорящих голов» из подземелий «Азовстали», требующих их спасти. Херои (герои по-укр.) на Украине не умирают. По крайней мере – на уличных бигбордах и заявлениях сидящих в Киеве политиков.

Сейчас они делают неловкие попытки повернуть зраду в перемогу, называя сдачу в плен «эвакуацией» и «продуманной операцией». Свою миссию, дескать, «Азов» выполнил, завязав на себя группировку противника. Теперь дело за дипломатами, которые должны вернуть хероев домой.

Кстати, я бы сейчас не акцентировал внимание исключительно на «Азове». Да, мы знаем, что это нацистское отребье. И что оно творило 8 лет на юге Донбасса. Секретные тюрьмы, террор населения, пьяные убийства, грабежи. Это не штампы «российской пропаганды». Это документы разных «уважаемых организаций». Полистайте отчет ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине» - обнаружите там тех самых «азовцев». Или откройте 14-й отчет Управления верховного комиссара ООН: до 10 упырей из «Азова» и «Донбасса» изнасиловали умственно отсталого инвалида.

В этом же документе описывается, как жителя Мариуполя на базе «Азова» пытали током, с помощью противогаза, воды, приковывали наручниками к металлическому турнику, оставляя висеть. Вот и Amnesty International фиксировала огромное количество «надежных свидетельств о вопиющих нарушениях прав человека (пытках, внесудебных заключениях под стражу и т. п.) батальоном «Азов».

Но мир тогда стыдливо молчал, не замечая ни свастик на их шлемах, ни эсэсовских рун на шевронах, ни откровенно нацистской идеологии, которую они исповедовали, привлекая в свои ряды фашистов со всего мира.

Молчал и последние три месяца, пока «азовцы», по меткому замечанию депутата и уроженца Мариуполя Дмитрия Саблина, «выбрасывали людей из квартир, чтобы оборудовать там огневые точки, не выпускали из подвалов набрать воды умиравших от жажды, стреляли в головы детям, выскочившим на улицу, за неосторожное слово подросткам заливали рот монтажной пеной».

И тем не менее, само расхожее словосочетание «батальон Азов» как-то «прибедняет» событие. Сдался, ни много, ни мало, весь Мариупольский гарнизон. Внушительная часть той военной массы, которая держала контроль над агломерацией с населением в полмиллиона человек.

Сдалось с оружием и какой-то частью уцелевшей техники. А также с ценнейшими знаниями, наверняка иностранными наемниками и «родовой травмой» для всех Вооруженных сил Украины - ВСУ.

Мы психологически переломили не горстку нацистов, а серьезное, подготовленное, идеологически мотивированное соединение, на котором держалась вся оборона юга Донбасса.

Кто-то уже сравнил выход «Азова» из бункера «Азовстали» с капитуляцией генерала Паулюса в подвале Сталинградского универмага. А это был серьезный удар по Третьему Рейху, который стал перелом в той страшной войне с фашизмом.

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