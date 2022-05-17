Госдума запретит обмен военных преступников из нацбатальона «Азов»

Шествие полка "Азов" в Киеве, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение наложить вето на обмен боевиков с «Азовстали» сделал депутат Анатолий Вассерман. Он отметил, что на Украине сдачу боевиков «Азова» и военных в Мариуполе называют первым шагом к их освобождению путем обмена. «Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников коллективным западом будет объявлен победой Украины», - отметил Вассерман.

- Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников. От тех кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками, - заявил депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин с мнением коллеги согласился и поручил подготовить соответствующее поручение. Оно будет прорабатываться вместе с комитетом по обороне и безопасности.

- Вы правильно вносите предложение: нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все, чтобы они предстали перед судом, - согласился Володин. На этих словах зал заседаний Госдумы зааплодировал.

Как сообщило утром во вторник Министерство обороны, в понедельник началась сдача в плен боевиков нацподразделения «Азов» и украинских военнослужащих, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь». За одни только сутки сложили оружие 265 человек. Среди них 51 тяжелораненый. Все, кому нужна была медицинская помощь были направлены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.