Опубликована архитектура деловой программы форума «Лекарственная безопасность»

15 июня 2022 года, в стартовый день юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума во второй раз состоится главное деловое событие фармацевтической отрасли – Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Архитектура деловой программы опубликована на официальном сайте Форума: pharmforum.org.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли.

- Фармацевтическая отрасль в последние годы доказала свою устойчивость и готовность оперативно отвечать на различные вызовы. В тесном сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, профессиональным сообществом, общественными организациями, представителями бизнеса мы вырабатываем механизмы оперативного реагирования на изменяющиеся условия с целью обеспечения лекарственной безопасности нашей страны», – отметил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Среди основных тем Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» в 2022 году: импортозамещение лекарственных препаратов и медицинских изделий; повышение доверия к российским лекарственным средствам; факторы доступности инновационных лекарств для всех категорий пациентов; цифровизация в сфере лекарственного обеспечения; вопросы обеспечения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, а также перспективы развития фармацевтического рынка в России. Пленарная сессия Форума – «Лекарственная безопасность: принцип гуманизма в основе сотрудничества».

- Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» сегодня является, по сути, единственным значимым деловым событием фармотрасли. Это еще один показатель того, что в таких серьезных вопросах, как обеспечение лекарственной безопасности страны, можно полагаться только на собственные силы, внутренние ресурсы, и мы успешно с этим справляемся, – подчеркнул член комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров.

25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.