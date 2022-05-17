Отразить попытку государственного переворота в Мали помогла информация от российских партнёров

Малийские спецслужбы оказались на высоте и пресекли попытку путча. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

День начался в четыре утра. Меня разбудил звонок с Родины (разница во времени между Москвой и столицей Мали, Бамако, — минус три часа):

— У вас там переворот!

— Да ладно?! — Выглядываю в окно. Тишь и благодать, никакого движения на тридцатиградусной жаре (это ночью-то; какая температура днём — лучше даже не спрашивайте). И вообще, последние дни всё спокойно, если не считать постоянных отключений света: из-за западных санкций в Мали — энергетический кризис, а благодаря «крепкому хозяйствованию» предыдущих коррумпированных лидеров — инфраструктура изношена до предела.

Наконец разбираемся. Попытка переворота действительно имела место, причём буквально на другой день после моего прилёта в Бамако: в ночь с 11 на 12 мая. Но законное правительство вовремя нейтрализовало заговорщиков, провело расследование и официально заявило о неудачном путче лишь вчера, 16 мая.

Читатель, хотя бы мельком знакомый с африканскими реалиями, удивится: так ведь и нынешней президент Мали, молодой полковник Ассими Гойта, занял первый пост, сместив предыдущее правительство в августе 2020 года. И тот переворот, мол, у вас получается «хороший», а нынешний — «плохой»?

Вот именно. Потому что предыдущие лидеры были проворовавшимися марионетками Франции. Да, де-юре Мали получила независимость от бывшей метрополии ещё 62 года назад, но де-факто Елисейский дворец полностью контролировал здешнюю политику, экономику и финансы. У Республики, как и у стран-соседок по Западной Африке, нет даже своего Центробанка; суррогат валюты, «французский колониальный франк», эмитируется под присмотром парижских финансистов наподобие Макрона.

Малийский активист Августин Тэмэ и журналист КП Эдвард Чесноков Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Наш предыдущий президент-алкоголик носил лучшие парижские шмотки «от кутюр» со шляпой за 10 тысяч евро и подписывал всё, что ему подсовывали французы, — рассказывает мне местный общественный деятель Августин Тэмэ. — Например, государственное здание в центре города стоит, допустим, миллион евро — а правительство продаёт его «бизнесменам под строительство отеля» всего за сто тысяч. «Откат» оседает в семейных фирмах, через которые потом наша «элита» покупает дорогое жильё в соседних странах и во Франции.

Неудивительно, что с такими «правителями-патриотами» национальная армия годами терпела поражения в битвах с террористами всех мастей. Ещё недавно власти контролировали лишь столичный округ, а люди спасались как могли. Например, уже упомянутый Августин Тэмэ, из народности догонов, собрал 500 мужчин-охотников в своём селении — и кое-как отбились, хотя у людей тут — кремниевые «пукалки», а у террористов «почему-то» новейшее оружие.

Под благовидным предлогом «войны с террором» Франция семь лет вела тут войсковую операцию «Бархан» — но бармалеи никуда не исчезли. Зато исчезали деньги. Я читал отчёты о работе European Union Training Mission in Mali (EUTM) — европейского проекта по «переподготовке малийских военных в целях улучшения войны с террором» под эгидой Парижа. В отчёте прямо говорится: «Сколько точно малийских солдат и офицеров было таким образом переподготовлено (за почти 10 лет) — не известно».

Бред? Если допустить, что французы вместе с местными коррупционерами успешно умыкнули эти деньги — то всё очень логично. Мне рассказывали: для «освоения» европейских грантов на перевооружение армии — предыдущие власти задёшево покупали негодное оружие: например, пули, которыми невозможно выстрелить. Зато попиленные колониальные франки — в карман!

Устав от этого беспредела, два года назад военные-патриоты во главе с Ассими Гойтой взяли власть в свои руки. И обратились к России. Как во времена СССР, между Москвой и Бамако началось военно-техническое сотрудничество.

— Теперь террористов действительно уничтожают, а не эвакуируют ночью на французских вертолётах, когда мы окружаем их позиции (чему я сам был свидетелем), — рассказывает Августин Тэмэ.

Но Елисейский дворец, естественно, не смирился. Подрядить исполнителей для собственного «контр-переворота» при желании не сложно: у многих здешних чиновников и политиков — гражданство Франции, а родственники живут в мигрантских гетто Марселя. Так что рычаги для давления найдутся.

Несостоявшийся переворот стал темой №1 в утренних газетах Бамако Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Но на сей раз — не на тех напали. По сведениям моих источников из Бамако, разоблачить заговорщиков и сделать упреждающий шаг, арестовав их, малийские власти смогли в том числе после оперативной информации от российских партнёров. По официальным данным, пойманные путчисты уже признались в «работе на одну из западных держав» (какую — понятно).

Неудивительно, что 13 мая, на другой день после несостоявшегося переворота, тысячи малийцев высыпали на митинг с российскими флагами — воздать должное стране-союзнице. Ведь Россия, в отличие от Запада, предлагает совершенно другую модель: не колониальную эксплуатацию — а безопасность и равноправное партнёрство.