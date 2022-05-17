Россияне разлюбили ипотеку: в апреле выдачи кредитов рухнули, чего ждать дальше

В апреле объемы выданной ипотеки упали почти вчетверо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В апреле объемы выданной ипотеки упали почти вчетверо: с почти 530 млрд рублей в марте до всего 130 млрд рублей с небольшим. Это данные статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

Официальная статистика от ЦБ РФ пока заканчивается мартом. И там очень уж резкого падения не было — хотя все, что могло напугать граждан и заставить их отказаться от идеи взять ипотеку, к тому времени уже случилось. Включая резкий рост ключевой ставки и ставок по нельготной ипотеке. В целом за 1 квартал 2022 года банки выдали всего на 6% меньше ипотечных кредитов, чем годом раньше.

Тем не менее именно в апреле обвала эксперты ждали. Почему?

- В конце февраля-начале марта люди старались купить квартиру как можно быстрее. И те, у кого уже было одобрение по ипотеке, в основном успели попасть в статистику марта, - объясняет завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов. - Это при том, что очень сильно сократились объемы не льготной ипотеки. Брать кредит на жилье под 20% и даже под 18% редко кто хочет.

Можно ли считать апрельский провал тенденцией и что будет дальше? Эксперты напоминают, что с 1 мая опять пересмотрели ставку по льготной ипотеке на новостройки: в апреле было 12%, в мае — уже 9%. Кроме того, запустили еще одну льготную программу — для айтишников (под 5% годовых).

- Показатели мая по ипотеке все равно будут ниже, чем в прошлом году, - прогнозирует Александр Цыганов. - Во-первых, ставка даже по льготной ипотеке на новостройки все равно выше, чем она была в прошлом году: 9% объективно хуже, чем 6,5%. Во-вторых, классическую, не льготную ипотеку, так почти и не берут — она остается слишком дорогой. Плюс стала немного дешевле аренда, процентов на 10-15%, и кто-то переориентировался на нее, решив пока переждать. Сильно сократились продажи вторичного жилья. И это тоже бьет по ипотеке. Ведь раньше именно за счет продажи прежнего жилья у людей и появлялись деньги на первоначальный взнос, иногда до половины стоимости нового жилья. А если продать старое жилье сложно, то и не покупается новое, даже по ипотеке. Кроме того, конечно, у людей сейчас сильно беспокойство за экономическое положение в ближайшей и среднесрочной перспективе - хотят подождать и осмотреться. А это не способствует таким долгоиграющим проектам как покупка жилья в ипотеку.

По словам эксперта, такое положение дел не может не сказаться на ценах на жилье. Но пока рынок «не успокоился». На вторичке падение цен уже есть — но скрытое для обычного взгляда, поскольку идет в основном через скидки. Снижение цен тормозится тем, что нет смысла продавать квартиру чисто ради денег — непонятно, куда потом их вложить. Такие продавцы в основном ушли с рынка, люди считают, что лучше быть с «запасной» недвижимостью, чем с рублями.

- На рынке новостроек же появилось значительное количество программ субсидирования ипотеки от застройщиков. Где-то 4%, где-то 7% - ниже базовых по льготным программам, - продолжает Александр Цыганов. - Как правило, это не топовые жилые комплексы. Но человеку, которому нужна квартира хоть где, можно обратить внимание на такой завуалированный вариант скидок.