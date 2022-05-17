В охваченной протестами Шри-Ланке полностью закончился бензин

Маленькое государство критически зависит от импорта буквального всего: нефти, продовольствия и лекарств. Фото: Shutterstock

Если вы прочитали заголовки о «бензиновом кризисе» посреди любимого места отдыха российских туристов, знайте: это лишь первый всадник нынешнего цейлонского апокалипсиса. Маленькое государство критически зависит от импорта буквального всего: нефти, продовольствия и лекарств.

Причины проблем банальны. Доля туризма в ВВП Шри-Ланки — 12,6%, и из-за пандемии в 2020 году местная экономика показала крупнейшее квартальное падение в истории. А в нынешнем году её добил глобальный рост цен на нефть и газ из-за западных санкций против российских экспортёров энергоносителей.

Не имея ни денег, ни топлива, месяц назад Шри-Ланка объявила дефолт по внешним долгам. У немногих работающих бензоколонок — чуть ли не километровые очереди, а отключения электричества длятся по 15 часов в сутки. Неудивительно, что жители выходят на массовые протесты с погромами и избиениями чиновников; полиция в ответ тоже не церемонится и готова стрелять на поражение.

— Причина кризиса — не абстрактная «глобальная экономика», а коррупция и управленческие ошибки правящего клана! — заявляют критики правительства, обращая внимание, что нынешний президент Готабая Раджапакса является младшим братом бывшего премьер-министра Махинды Раджапаксы. Последний ушёл в отставку 9 мая как раз под давлением уличных протестов, но облегчения такая «сакральная жертва» не принесла.

Последняя надежда Шри-Ланки — кредит от Индии на $75 млн. Теоретически это позволит закупить топливо и отсрочить конец на пару недель (по сути, страна живёт как Россия при Ельцине: от одного зарубежного транша до другого). Но в нынешних условиях и это — роскошь.

Тяжёлая экономическая ситуация вкупе с дефицитом топлива порождают дальнейшие неурядицы. «Мы должны подготовиться к тому, что придется пойти на жертвы и столкнуться с вызовами», — говорят островные чиновники, объясняя необходимость приватизации национальной авиакомпании SriLankan Airlines. Эта продажа может принести правительству хоть какие-то деньги на оплату насущного импорта, но как выйти из системного кризиса — пока не ясно.

Спасти ситуацию мог бы переход из прозападного лагеря в альтернативный. Россия и Иран, чей нефтеэкспорт ограничен международными санкциями, готовы снабжать «чёрным золотом» всех желающих по вменяемой цене. Однако такой шаг требует недюжинной политической воли. Есть ли таковая у лидеров Шри-Ланки?