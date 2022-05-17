С отставанием от России в 5 лет: США похвалились успешным испытанием гиперзвуковой ракеты

Подготовка к испытаниям ракеты AGM-183A. Фото: Lockheed Martin

Американские военные и конструкторы радостно колотят в победные барабаны: ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Обратите внимание на слово «прототип», - это значит, что испытан первоначальный образец, всего лишь прообраз будущей ракеты. Подобные «прообразы» в разных вариантах испытывались американцами в последние годы 9 раз и лишь 2 пуска были признаны успешными. А теперь – еще несколько любопытных деталей.

Запускали AGM-183A впервые со стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, скорость ракеты в 5 раз превысила скорость звука (это примерно 6100 км/ч).

И как же это испытание смотрится на фоне наших гиперзвуковых ракет?

Пока смотрится очень бледно.

Потому что AGM-183A это все-таки пока «сырое» оружие. Оно требует еще много экспериментов и стабильности их результатов. И еще неизвестно когда его примут на вооружение. Некоторые американские эксперты называют 2024 год - это в лучшем случае! А российские гиперзвуковые ракеты (например, «Кинжал») уже приняты на вооружение и даже уже применяются в ходе военной спецоперации на Украине. А на финишную прямую в России вышло не менее эффективное изделие – гиперзвуковая ракета «Циркон». Причем, и для «Кинжала», и для «Циркона» скорость, превышающая в 5 (и даже в 8-10) раз скорость звука, - давно пройденный этап. А на испытаниях новых типов российских гиперзвуковых ракет был даже установлен рекорд – 27 скоростей звука.

Cкорость новой американской ракеты в 5 раз превысила скорость звука (примерно 6100 км/ч).

Ну и сколько же времени у американцев может уйти на постановку этой «гипер-вундерваффе» (AGM-183A) на вооружение?

Некоторые спецы США утверждают, что «в лучшем случае» на это может уйти до 5 лет. Это и есть отставание американцев от россиян по гиперзвуковому оружию.

Ранее Россия провела первый успешный пуск новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат».

Сенсационность этого события можно выразить шестью словами - Россия выковала самый мощный в мире ядерный меч. У него древнерусское имя, которое ему дали в честь кочевых племен сарматов, они в VI–IV веках до н. э. населяли территории современной России.

Еще 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин впервые сообщил, что это грозное и уникальное оружие уже "на подходе". И даже показал впечатляющую видео-схему его работы. Уже в тот же день западные политики и генералы стали отпускать Кремлю едкие подколки: "Президент России показал мультики! Путин блефует! Путин рассказывает сказки, - ракет с такими характеристиками не может быть в природе!".

А уже вскоре такие ехидные реплики поутихли, - западные разведки пронюхали, что такая ракета есть. И более того, - готовятся ее государственные финишные испытания.

А теперь вот читаем: "Минобороны России сообщило, что с космодрома «Плесецк» в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая поразила объекты на полигоне Кура на Камчатке. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета".