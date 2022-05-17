Французский генерал: «Дядя Сэм 30 лет держал россиян за дураков. Но теперь это в прошлом»

С 1990 года НАТО больше не является оборонительным союзом, напротив, это наступательный союз, подчиняющийся приказам из Вашингтона править миром Фото: REUTERS

Французский генерал в отставке Жак Гийман опубликовал свои размышления по этому поводу. «Я просто напомню несколько моментов, которые мир, находящийся в бреду, кажется, забыл», - так начинает он свою статью, выражая уверенность, что «когда воцарится мир и улягутся страсти, историки проанализируют ситуацию, чтобы объективно определить истинного ответчика».

Гийман напомнил читателям, что:

- американцы в 1990 году отказались от сближения России с Европой;

- они же пообещали Горбачеву никогда не расширять НАТО на Восток;

- Запад не только сохранил НАТО с 16-ю на тот момент членами, но и интегрировал в альянс еще 14 стран, установив ракеты на границах с Россией;

- на данный момент пять стран-членов НАТО имеют на своей территории американское ядерное оружие;

- с 1990 года НАТО больше не является оборонительным союзом, напротив, это наступательный союз, подчиняющийся приказам из Вашингтона править миром;

- НАТО – всегда агрессор: в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, с успехами, о которых все знают;

- в 1999 году НАТО разбомбил Сербию армадой из 800 самолетов и ампутировал Косово, ставшую мафиозным государством – центром торговли людьми, оружием, наркотиков и человеческих органов.

И вот еще несколько дословных цитат из статьи Жака Гиймана

ОБ УКРАИНЕ

«Запад оплакивает судьбу Украины, но аплодировал бомбардировкам несчастной Сербии, несправедливо обвиненной в геноциде. Преступные бомбардировки маленькой страны, которая ни на кого не нападала, продолжались 78 дней… Возвращение Крыма Москвой является возвратом бумеранга независимости Косово, навязанного Белграду в полное нарушение международного права» .

«Это не Путин похоронил Минские соглашения, это Украина их никогда не соблюдала».

«Запад стонет о судьбе Украины, но с 2014 года жители Донбасса подвергались постоянным украинским бомбардировкам, без какого-либо внимания на это со стороны Европы или Америки. 13000 смертей за 8 лет».

«Весь Запад якобы хочет мира, но десятки стран вооружают Украину и раздувают огонь. Чистое безумие! Оружие окажется в руках украинских мафиозных группировок, а затем в подвалах наших пригородов».

О ЗЕЛЕНСКОМ

«Зеленский продолжает раздувать угли и требовать еще более жестких санкций против России. Он хочет, чтобы Россия запретили заходы в порты и аэропорты по всему миру, он хочет запретить членство России во всех международных организациях. Это поджигатель конфликта, которого восхваляет европейская пресса! Поддержка Запада окрыляет его. Запад делает из него героя, а он только усугубляет страдания своего народа, сидя в своем бункере».

О ЕВРОПЕ

«Европейцам пора уже перестать вести себя как американским вассалам. Штаты сделали все для того, чтобы воспламенить регион и начать таскать каштаны из огня этого конфликта, не сделав при этом ни единого выстрела».

«США возродили умирающее НАТО, перезапустили через 30 лет холодную войну, навсегда похоронили столь дорогой де Голлю проект великой Европы от Атлантики до Урала».

«30 лет Запад обманывал и унижал россиян. Эта эпоха закончилась, наступил баланс сил на оси Москва-Европа. Закончить холодную войну и через три десятилетия вновь вернуться к ней – это самый громкий политический провал с момента окончания Второй мировой войны. Спасибо, дядя Сэм, спасибо, европейские элиты!»

О РОССИИ И ФРАНЦИИ

«Мы и русские хорошо знаем друг друга, у нас долгая, общая история. Мы ценим и уважаем друг друга. Мы видели казаков на улицах Парижа, а кто вот смог пройти по московским улицам? В 1942 году было создано подразделение «Нормандия-Неман». Это была единственная воинская часть западных офицеров, воевавших в составе Красной армии против гитлеровцев. И сегодня русские несут цветы на могилы французских летчиков, погибших в России».

«Гитлер погубил 80% своей армии в русских степях. Без жертв советского народа союзники никогда не смогли бы совершить свою высадку. У Запада короткая память».

«Видеть, как современная Франция при Макроне считает русских врагами, бесконечно грустно… Гнобить ядерную державу №1 в мире, морить ее санкциями – дело не только непомерной глупости, но и повод для обращения к психиатру».