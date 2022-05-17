Россияне перестали покупать лекарства впрок: стало известно, что будет с ценами на медикаменты в России

Траты россиян на лекарства в апреле снизились на 64% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ажиотаж в аптеках спал, россияне перестали покупать лекарства впрок. Об этом свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий. Так, в апреле траты на лекарства по сравнению с мартом снизились на 64%.

По данным национальной системы маркировки «Честный знак», если в марте россияне скупили лекарств на 134 млрд. рублей, то в апреле - на 84 млрд. руб.

Например, покупки аспирина за месяц снизились на 62%, парацетамола — на 79%, цитрамона - на 36%, ибупрофена - на 42%. Омепразола куплено на 2,3 млн упаковок меньше (38%), бисопролола - на 4,2 млн упаковок меньше (89%).

Кстати, некоторые лекарства с последней недели апреля по начало мая подешевели. Правда, как показывают замеры Росстата, совсем чуть-чуть. Так, ренгалин упал в цене на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 0,9%, нимесулид – на 0,8%, левомеколь и эргоферон – на 0,7%, валидол и корвалол – на 0,6%, поливитамины – на 0,5%, аллохол – на 0,3%. А вот отечественный анальгин продолжил дорожать: цены на него выросли на 0,2%. (как увеличились цены на лекарства с начала года, см. таблицу). Напомним, по данным Ассоциации независимых аптек, в марте оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25%.

Комментарий эксперта

«Проблемы с логистикой решились, и цены в 2-3 раза не выросли»

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

Основная причина снижения трат на лекарства в том, что ажиотаж сошел на нет. В начале апреля показатели уже вернулись к нормальным для этого сезона цифрам, а дальше началось снижение спроса за счет того, что населением были сделаны достаточно серьезные запасы лекарств. Сейчас потребители расходуют те объемы, которые были скуплены на волне панических ожиданий. По отдельным позициям на волне ажиотажа в марте населением были скуплены годовые, даже полуторагодовые потребности. Плюс сейчас уже наступает низкий сезон в плане простудных заболеваний, и это тоже стимулирует сокращение спроса на лекарства. Каких-то предпосылок к возобновлению ажиотажного спроса на лекарства сейчас нет. С точки зрения поставок ситуация в целом стабильная, большая часть проблем с логистикой решилась. Опасения, что резко вырастут цены, также не подтвердились. Цены действительно выросли, но не в 2-3 раза. Динамика роста цен достаточно умеренная, в нашей истории были периоды, когда мы фиксировали значительно большие показатели инфляции на лекарственные препараты. Так что более или менее ситуация нормализовалась.

Как подорожали лекарства с начала года (по данным Росстата)

Анальгин отечественный - +20,22%

комбинированные анальгетики - +12,86%

нимесулид - +12,8%

корвалол - + 22,06%

левомеколь - +17%

валидол - +11,6%

аллохол - + 7,56%

ренгалин - +13,84%

эргоферон - +10,85%

поливитамины - +13,32%