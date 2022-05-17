«Экономическое самоубийство»: Путин назвал последствия отказа от российской нефти и газа

Начал глава страны с напоминания, что последние годы мы активно обновляли собственную нефтяную промышленность Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Путин провел совещание по развитию нефтяной отрасли. Все мероприятие не показали, но вступительное слово президента послушать было можно. Российский лидер много говорил о том, чем для Запада могут закончиться энергетические санкции против нас.

Начал глава страны с напоминания, что последние годы мы активно обновляли собственную нефтяную промышленность. Страна считалась надежным поставщиком. Но зеленые политики в Европе, «спекулируя» на экологической повестке, привели к проблемам в мировой энергетике.

- Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая и углеводороды, - заявил Путин.

К трудностям нефтянки, созданными экологами, добавились проблемы политические. «Все, что происходит сегодня, в том числе и вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», - заключил президент.

Лидер государства уверен, что отказ от нашей нефти и газа подорвет европейские экономики. ЕС банально останется с самой дорогой энергией в мире.

- И это может бесповоротно подорвать конкурентоспособность промышленности, которая и так все сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира. Экономическое аутодафе, самоубийство - это конечно же внутреннее дело европейских стран, - пошутил Путин.

В конце открытой части президент объяснил, что с этого года вести сырьевой бизнес по-старому не получится: «В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю цепочку вплоть до конечного потребителя».

Российский глава заверил, что власти помогут компаниям и с логистикой, и с переводом платежей на рубли.