Россия предложила миру культуру уважения и справедливости

Для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова аудитория павильона ВДНХ “Россия - моя история”, где проходила секция “Роль России в мире”, чем-то напоминала альма-матер. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В России стартовал просветительский марафон “Новые горизонты” российского общества “Знание”, традиционными гостями которого уже третий года подряд становятся политические тяжеловесы, медийные звезды и лидеры технологического предпринимательства. Для них это возможность вести неформальный диалог с молодежью, которая не смотрит телевизор и закрылась в своей цифровой раковине: перефразируя известную пословицу, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду.

С этой точки зрения площадка “Новых горизонтов” - это идеальная мультимедийная платформа для общения; тяжеловесы могут разговаривать не только с тысячами студентов и школьников, которые физически заполнили “марафонские” аудитории Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ярославля. Они обращаются и к миллионам пользователей в формате онлайн-уроков и трансляций, которые 17-19 мая идут на сайте общества “Знание” и в группе “ВКонтакте”.

- Почему мы говорим о знаниях сейчас, когда идет спецоперация на Украине, а против нашей страны развернули экономическую и информационную войну? - обратился к участникам просветительского марафона первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. - Кажется, что нужно подождать, и решать в первую очередь более неотложные проблемы. Но дело в том, что ждать невозможно. Мир необратимо меняется, 4-я промышленная и технологическая революция уже стала реальностью. России нужно отвечать на политические, экономические и технологические вызовы времени, если мы остановимся хоть ненадолго, мир будет развиваться без нас.

Именно в такие времена формула “Знание - сила” становится не просто теоретической конструкцией, а необходимым условием выживания страны, подчеркнул Сергей Кириенко. Чтобы противостоять переписыванию истории, историю надо знать лучше. Чтобы противостоять санкциям, необходимо изучать экономику, совершать научные и технологические открытия. Главное конкурентное преимущество России - это творческий потенциал людей, и такого рода форумы должны стать точкой прорыва для страны и ее молодежи. “Мы сможем вместо культуры отмены предложить культуру уважения, справедливости, традиций, культуру открытий и движения вперед” - уверен Сергей Кириенко.

Затем марафонскую эстафету принял пресс-секретарь президента, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков. Он рассказывал, как против России ведутся информационные войны, и почему на таких войнах не действуют никакие правила.

- Мы столкнулись с таким понятием, как гибридная война, когда противник ведет не только военные действия, но открывает дипломатический, экономический и информационный фронт, - пояснил Дмитрий Песков. - Скажу только одну деталь: американские военные не начинают ни одной военной операции до тех пор, пока к ней не подготовится телеканал СNN. И только после того, как телекамеры займут позиции, начинают лететь ракеты и падать бомбы. Этот то, что вам нужно знать о роли информационного сопровождения таких событий.

Попытка России высказывать свое мнение, отстаивать свои интересы на информационных полях сражений натолкнулась на противодействие Запада. Ярким примером стала история телеканала Russia Today. В ряде стран журналисты российского медиа столкнулись с мощным давлением со стороны властей: арестовывали счета, отзывали лицензии, отказывали в технической поддержке. Причина в том, что Russia Today, как и ее преемник, RT, давала альтернативную точку зрения, предоставляла площадку тем, кто не имел возможности говорить и быть услышанным.

- Но такую страну, как Россия, невозможно изолировать! - уверен Дмитрий Песков. - Невозможно изолировать 1/6 часть суши ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно. У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, где нам будет безопасно и где мы будем уверенно стоять на ногах.

Для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова аудитория павильона ВДНХ “Россия - моя история”, где проходила секция “Роль России в мире”, чем-то напоминала альма-матер: в зале собралось много студентов МГИМО, которые засыпали министра вопросами. Были среди слушателей и технари из МАИ, и студенты-медики. Тема лекции главного дипломата страны была посвящена многополярному устройству мира.

- Сам термин “многополярность” первым использовал мой великий предшественник Евгений Примаков, - сказал Сергей Лавров. - Это понятие воспринимали скептически, потому что несколько лет назад прекратил свое существование Советский Союз, и Запад объявил о “конце истории”, он был уверен, что дальше будет доминировать только западная либеральная идеология… Но мы видим, что мир в поддержал принцип многополярности, потому что это требование учета интересов всех стран. На этом настаивает не только Россия, но и другие точки мирового роста - Индия, Китай, Бразилия, ЮАР… Запад вынужден с нами разговаривать. Не бывает так в истории, что такой колониальный режим сохранялся долго и устойчиво. В историческом плане, с точки зрения мировой политики наше дело правое. Уважающие себя страны не будут мириться с ролью послушных статистов. Мы будет отстаивать свои интересы и право быть самим собой.

Министр подытожил: такие встречи - это в какой-то степени способ формирования нашей «мягкой силы». Возможность довести до молодых людей свою позицию, изложить свои аргументы и предоставить возможность думать, оценивать и принимать самостоятельные решения.

Информационные площадки марафона будут работать три дня, за это время на них выступят более 200 спикеров, и среди них главный редактор и военные корреспонденты “Комсомолки”.