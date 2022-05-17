Российские военные отразили контрнаступление Киева на Запорожском направлении

В Запорожском направлении на десятки километров уничтожена боевая техника украинских националистов

В Минобороны России сделали срочное заявление. Оказывается, на днях Киев решил контратаковать российские подразделения на Запорожском направлении. Но все закончилось для украинских националистов быстро и печально. Наступать, это вам не с пограничным столбом по кустам фотографироваться.

- В результате бесперспективной авантюры киевского режима в ходе предпринятой попытки атаки подразделениями Вооруженных сил России были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 боевиков, - заявили в военном ведомстве.

Контратака была организована 14 мая в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области. Там была предпринята попытка атаковать подразделения Вооруженных сил России силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП.

- Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке была вскрыта расчетами беспилотных летательных аппаратов и средствами технической разведки российского соединения. По бронетехнике противника в ходе ее выдвижения и развертывания на рубеже атаки были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскими подразделениями, после чего встречным огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты, а также применением российскими военнослужащими современных противотанковых средств, предпринятая противником атака была отбита, - отметили в Минобороны России.

Отметим, что также были поражены отступающие украинские танки и боевые машины пехоты противника. По ним были нанесены удары огнем артиллерии.