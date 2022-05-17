Заворотнюк поразила радостным известием

Дочь актрисы Анна призналась, что начала готовиться к рождению ребенка Фото: соцсети

Поклонники пристально следят за каждым шагом близких Анастасии Заворотнюк. Сама актриса более четырех лет борется с раком мозга, потому не появляется на публике. О том, что происходит в семье актрисы, часто рассказывает ее старшая дочь Анна. Так, одно из сообщений красавицы заставило сердечки фанатов биться чаще.

Больная раком Анастасия Заворотнюк может в ближайшем будущем стать бабушкой. Дочь актрисы Анна призналась, что начала готовиться к рождению ребенка. С недавних пор Анна много времени проводит с детьми своих близких подруг, чтобы набраться опыта материнства.

Поклонники уверены: она станет прекрасной и заботливой родительницей. Пораженные радостным известием фанаты выказывают в адрес девушки массу приятных слов и желают исполнения всех желаний.

Анна рассказала, что легко находит общий язык с маленькими детьми и получает от этого большое удовольствие. "Теперь тоже приобщаюсь к общению с детьми... Тренируюсь на Катиных. В несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика. Он просто моя любовь", - поделилась 26-летняя красавица.

Что касается состояния "прекрасной няни", то эту информацию члены ее семьи держат в секрете. Знаменитость живет на даче и не появляется на публике. Актрисе диагностировали глиобластому.

Болезнь знаменитости тяжело переживают ее самые близкие люди. Так, сын звезды Майкл Стрюков заявил о серьезном заболевании. У парня дрожат руки. "Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь", - поведал молодой человек, стараясь сохранять оптимизм.

Глядя на молодого человека, диву даешься - настолько он похож на свою знаменитую маму. До 2006 года Майкл жил в Америке, где и родился. В настоящее время наследник артистки строит отношения с художницей по имени София. Девушка очень похожа на Заворотнюк в молодости.