Вдова Николая Крючкова пытается через суд вернуть любимую дачу

Николай Крючков жил на Икше последние годы Фото: фотохроника ТАСС.

В семье Николая Крючкова - своя Санта-Барбара. Четыре женщины: 91-летняя вдова Лидия Николаевна, ее 65-летняя дочь Эльвира (приемная дочь Николая Крючкова), внучка Екатерина и правнучка Анфиса оказались по разные стороны линии фронта. Эльвира Николаевна против всех остальных членов семьи.

«КП» уже писала, что полгода назад она продала загородную квартиру Крючковых под Икшей. В семье привыкли называет эти двухкомнатные апартаменты дачей, поскольку они находятся в подмосковном ТСЖ "Дом творчества "Искусство". Четырехэтажное кирпичное здание, напоминающее ведомственный пансионат, заселили народные и заслуженные артисты, композиторы и поэты, режиссеры и сценаристы ещё в конце 70-ых. Глеб Панфилов и Инна Чурикова, Алла Демидова, Людмила Хитяева, Владимир Этуш, Юлий Гусман, Вера Глаголева, Петр Тодоровский, Микаэл Таривердив, Марк Фрадкин и многие-другие знаменитости. Они построили дачный кооператив от Союза кинематографистов на большой закрытой территории со своим лесом, прудом и даже отрезком водохранилища. Николай Крючков жил на Икше последние годы.

Его приемная дочь Эливира Николаевна продала эту дачу, не спросив никого, прежде всего не поставив в известность свою мать. Лидия Николаевна мириться с потерей не хочет. И через суд будет добиваться отмены сделки.

- Хозяйкой дачи всегда была бабушка. Эльвира там почти не появлялась, - говорит Екатерина Крючкова, дочка Эльвиры Николаевны. Отношения в семье Крючковых сложные. Екатерина свою маму никогда мамой не называет, только по имени. Много лет они не общаются. Екатерину воспитывали бабушка и дедушка – Лидия Николаевна и Николай Афанасьевич.

- На каком основании Эльвира продала нашу дачу, не знаю, - продолжает Екатерина. – Документы я не видела. Как теперь выясняется, дача была оформлена на Эльвиру еще в 2002 году. Тем не менее бабушка утверждает, что не разрешала продавать дачу. Сейчас там все разворовано. Пропали личные вещи, в том числе очень ценные. Там оставались фотографии Николая Крючкова, его документы. Бабушка приезжала на дачу. Но деверь ей никто не открыл. Новые хозяева с нами не общаются. Возвращать ничего не собираются. Скорее всего они вещи выбросили. Когда я попросила вернуть, мне хамски ответили: найдете все в мусорном контейнере.

- Как себя чувствует Лидия Николаевна?..

- Она дома в своей квартире на Арбате. За бабушкой ухаживает моя дочь Анфиса. Эльвира к ней не подходит и не разговаривает. Ее цель – выселить всех не только с дачи, но из квартиры, чтобы и квартиру продать тоже...

Речь идет об элитной трёшке в центре Москвы, во Власьевском переулке в районе Арбата. В ней прописаны вдова Лидия Николаевна, ее дочь Эльвира, внучка Екатерина и правнучка Анфиса. Из-за квартиры тоже кипят страсти.

- Эльвира пытается запугать Анфису, требует, чтобы та переоформить на нее свою долю в квартире, пишет на родную внучку ложные доносы в полицию, - говорит Екатерина Крючкова. - Обстановка в семье жуткая. Но бабушка готова бороться. Идти до конца, уступать она не хочет.

Напомним, скандал с дачей Крючковых разразился еще в январе, когда новые хозяева вскрыли топором входную дверь. И выволокли из квартиры правнучку Николая Крючкова Анфису. Она там жила. Так неэлегантно в "Дом творчества "Искусство" появились новые собственники.

- Как я и предполагала, Эльвира стала распродавать семейное имущество. Но все равно была в шоке, - не скрывает Екатерина Крючкова. – Бабушка обожает эту дачу… Для нее это удар. Мы будем доказывать, что бабушка не понимала правовые последствия своих действий, когда оформляли документы на Эльвиру. Она думала, что Эльвира будет только пользоваться дачей. Но не продавать её.