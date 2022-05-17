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Политика17 мая 2022 14:58

США засылают на Украину террористов ИГИЛ*

Данные российской разведки показали, что США засылают на Украину террористов
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Данные российской разведки показали, что США засылают на Украину террористов

Данные российской разведки показали, что США засылают на Украину террористов

Фото: REUTERS

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило официальное заявление. В нем говорится:

По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГИЛ*). Не далее как в апреле с.г. при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию.

По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине. Тренировочный "курс" в "Эт-Танфе" включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения.

Изложенные факты лишний раз подтверждают, что для достижения своих геополитических целей США готовы использовать любые средства, не исключая спонсирование международных террористических группировок. С последствиями этого в администрации Дж. Байдена не считаются, даже если речь идет об угрозах безопасности европейских союзников да и жизням самих американцев.

*Запрещенная в России террористическая организация

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