США засылают на Украину террористов ИГИЛ*

Данные российской разведки показали, что США засылают на Украину террористов Фото: REUTERS

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило официальное заявление. В нем говорится:

По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГИЛ*). Не далее как в апреле с.г. при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы "Эт-Танф", расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию.

По информации СВР, указанная военная база и ее окрестности давно превратились в своего рода террористический "хаб", где одновременно проводится "переподготовка" до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов. Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине. Тренировочный "курс" в "Эт-Танфе" включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения.

Изложенные факты лишний раз подтверждают, что для достижения своих геополитических целей США готовы использовать любые средства, не исключая спонсирование международных террористических группировок. С последствиями этого в администрации Дж. Байдена не считаются, даже если речь идет об угрозах безопасности европейских союзников да и жизням самих американцев.

*Запрещенная в России террористическая организация