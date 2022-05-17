Оскандалившимся Хаматовой и Галкину отвесили смачную оплеуху: "Плюнули в народ"

Чулпан Хаматова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин и Чулпан Хаматова оказались в числе тех артистов, кто сбежал из России в поисках лучшей доли. Шоумен сейчас находится в Израиле, а звезда фильма "Зулейха открывает глаза" переехала в Латвию. Однако большинство коллег осуждают подобное решение. Актриса Татьяна Васильева раскритиковала уехавших из страны артистов. Она заявила, что те не только предали Родину, но и отреклись от зрителей, которые их любили всей душой.

"Поняла бы тех, кто метнулся, потому что здесь ничего нет. У Чулпан Хаматовой и Максима Галкина было то, о чем может мечтать каждый актер! Они двинулись туда спасать какие-то накопления. Не понимаю, чего им не хватало", - поделилась Татьяна Васильева.

75-летняя актриса не пощадила беглецов и отвесила им смачную оплеуху. "Им повезло, что народ их принял, а они в него плюнули", - сказала, как отрезала, звезда "Сватов".

Особенно досталось от нее Хаматовой. "Она не должна сюда возвращаться, потому что поступила как свинья, наевшись желудя досыта! В «Современнике» она играла все ведущие роли... Я могу Чулпан любить или не любить, но знаю актрис, которые покруче нее. Все это время Хаматова занимала чье-то место", - заявила Татьяна Григорьевна в YouTube-шоу "Антонимы".

Ранее Васильева назвала коллегу "дурой". "Если бы я увидела Чулпан сейчас, я бы сказал ей: «Ты - дура»", - не стала миндальничать звезда антрепризных постановок.