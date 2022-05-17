«Слава Вован и Лексус!»: Российские пранкеры поговорили с Джорджем Бушем

Знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) сообщили, что дозвонились до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) сообщили, что дозвонились до 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Они уже опубликовали часть этого разговора в своих аккаунтах в соцсетях.

Полная версия пранка будет представлена в ходе федерального просветительского марафона общества «Знание» «Новые горизонты», выступление Кузнецова и Столярова запланировано на 19 мая.

В тизере звучат следующие цитаты американского президента:

– Я думал, что Россия будет более сговорчивой.

- Я хочу Украину в НАТО.

- Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск.

Также известно, что в разговоре Буш заявил, что очень гордится своими собеседниками и даже отдал им честь.

Еще одна фраза экс-президента США, наверняка, войдет в анналы пранков: Буш патетически воскликнул – Слава Вован и Лексус!