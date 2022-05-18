Опасность новой эпидемии: насколько реальна угроза вспышки холеры в России

На сегодня в распоряжении врачей есть две пероральные противохолерные вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 1 июня региональные органы и службы Роспотребнадзора в нашей стране должны быть готовы во всеоружии встретить холеру. Такую задачу, если коротко, поставила в своем постановлении Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. В том числе, предписывается иметь специальные койки «под холеру» в госпиталях и лабораторную базу для обследования больных.

С одной стороны, подготовительные хлопоты вовсе не обязательно означают, что этим летом в России точно будут вспышки холеры. Как известно, есть «золотое» правило эпидемиологов: надейся на лучшее и готовься к худшему. С другой стороны, об опасениях ухудшения эпидситуации заявили некоторые эксперты. «Комсомолка» выяснила аргументы инфекционистов и собрала рекомендации по безопасности для всех нас на грядущее лето.

ОТКУДА МОЖЕТ ПРИЙТИ ИНФЕКЦИЯ

- Лучшие условия для холерного вибриона - жаркое лето. Сейчас холера встречается в основном в развивающихся странах - в Центральной Африке, например. Несколько лет назад была большая вспышка на Гаити. В целом ежегодно ВОЗ регистрирует около 300 тысяч заражений холерой во всем мире и порядка 20-30 тысяч смертей. В России в последние годы были единичные случаи, - рассказал в программе «Посоветуйте, доктор» на Радио России известный эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Однако в этом году наша страна оказалась в особой ситуации, когда риски распространения опасной инфекции растут, предупредил эксперт.

- К сожалению, возникла серьезная проблема с безопасным водоснабжением на территории боевых действий. Известны случаи прицельного повреждения систем водообеспечения в ЛНР, ДНР. Если люди пользуются водой из открытых источников (то есть не прошедшей дезинфекцию. - Ред.), можно подхватить и холеру, и дизентерию, и брюшной тиф.

Кроме того, холерные вибрионы могли находиться в биолабораториях, которые американцы организовали на территории Украины, отмечает доктор Покровский. Нельзя исключить попадания возбудителей инфекции оттуда в источники обеспечения водой.

- И еще один очень важный момент. Сейчас задействован Крымский канал, который много лет не функционировал. За это время там могли загрязниться сооружения, по которым теперь пошла вода. Поэтому нужно уделять повышенное внимание отладке системы дезинфекции, - подчеркивает академик-эпидемиолог.

Понадобится некоторое время. Так что пока специалисты советуют: получая воду из такого источника, желательно самостоятельно принимать санитарные меры. Самое простое - кипячение: как воды для питья, так и для чистки зубов, мытья продуктов. Другой вариант - использовать специальные обеззараживающие таблетки, которые растворяют в воде.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ХОЛЕРНЫМ ВИБРИОНОМ: ТРИ ГЛАВНЫХ ПУТИ

Холера - типичная болезнь грязных рук. Как поясняет Роспотребнадзор, заразиться можно такими путями:

- через воду: если человек пьет воду, куда попала инфекция, моет овощи-фрукты, чистит зубы;

- через продукты: если они плохо помыты, не прошли тепловую обработку (варка, тушение и т.д.) либо на них попал возбудитель инфекции после приготовления;

- во время купания в водоемах. Холерные вибрионы могут жить в реках с солоноватой водой и прибрежных водах.

«Наиболее крупные вспышки возможны, если холера попадает в источники водоснабжения, - пояснил эпидемиолог Вадим Покровский. - Либо когда заражен повар или другой работник общепита и он не принимает меры безопасности, не моет руки и т.п.».

Также известны случаи, когда туристы подхватывали холеру в южных странах от напитков со льдом. Если вода для заморозки взята из непроверенных источников, лед вполне может быть приправлен возбудителями самых разных кишечных инфекций, предупреждают врачи.

КОНКРЕТНО

Чем опасна и как проявляется болезнь

Главный риск - стремительно обезвоживание организма. Если его не затормозить, человек может погибнуть за считанные дни и даже часы.

Происходит же обезвоживание потому, что холера вызывает нескончаемую диарею и рвоту.

При этом есть отличительный признак от других, менее опасных кишечных инфекций, рассказал доктор Покровский. Как ни удивительно, заражение холерным вибрионом в большинстве случаев не сопровождается повышением температуры.

- Раньше, когда не было широких возможностей для лабораторной диагностики, у врачей даже был такой опознавательный признак: диарея без температуры - скорее всего, холера, - пояснил эпидемиолог.

Тревожным сигналом эксперт называет приступы диареи чаще 3-4 раз в сутки. В таком случае нужно незамедлительно обращаться за медпомощью.

БУДЬ В КУРСЕ

Лечение простое, главное - успеть

Для спасения холерных больных прежде всего нужно восполнять потери жидкости и жизненно-важных микроэлементов. Когда-то это было трудновыполнимо. Пациентам приходилось пить огромные объемы воды, позднее врачи стали применять капельницы со специальными растворами. Но объемы опять же требовались колоссальные.

«У меня была больная, которой я ввел 120 литров раствора в течение пяти суток», - вспоминал в одном из интервью легендарный советский и российский эпидемиолог, инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. Именно благодаря Виктору Васильевичу появилось спасительное и удобное в применении средство для борьбы с обезвоживанием. Ученый изобрел и впервые использовал при подавлении крупной вспышки холеры в СССР в 1970 г. особый водно-солевой раствор. Сегодня этот порошок для разведения в воде (регидрон) продается в каждой аптеке и применяется в каждой инфекционной больнице.

- Использование регидрона - основной метод медпомощи больным с холерой и по сей день, - подтвердил доктор Покровский. По его словам, какие-либо другие препараты типа энтеросорбентов могут применяться по усмотрению врачей, но особенно высокой эффективности при холерной инфекции за ними не замечено.

При серьезных стадиях обезвоживания используются необходимые меры для поддержания работы органов и систем организма, которые могут начать выходить из строя. Это делается в больнице.

ВОПРОС В ТЕМУ

А может, привиться?

На сегодня в распоряжении врачей есть две пероральные противохолерные вакцины. Они дают хорошую защиту на срок до трех лет, сообщает Роспотребнадзор (для дополнительной информации о вакцинации нужно обратиться в региональное управление ведомства по месту жительства).

Но! Все же эти вакцины не гарантируют на 100%, что заражения не произойдет. Поэтому «необходимо всегда соблюдать основные гигиенические меры предосторожности», подчеркивают в санитарно-эпидемиологической службе. К таким мерам, напомним, относится мытье рук, овощей-фруктов, тепловая обработка продуктов и обеззараживание питьевой воды, если нет уверенности, что она прошла дезинфекцию.