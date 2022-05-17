Марат Хуснуллин о Херсоне: «Вместе будем жить и работать»

По словам вице-премьера, в целом экономика Херсона имеет большую перспективу

Задача России сейчас максимально запустить экономику освобождённой Херсонской области, заявил вице-премьер. По его словам, уже намечен план работы - определены пути поставок сельхозпродукции в Россию, завоза топлива и удобрений. Кроме того, Россия займется восстановлением медицины и инфраструктуры.

- Обсудили возможности поставки медикаментов. Будем в полном объёме поставлять сюда все, что необходимо для работы медицинской сети, - отметил Хуснуллин. - Мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Это первоочерёдные задачи. Деньги выделены.

По словам вице-премьера, в целом экономика Херсона имеет большую перспективу. В первую очередь, порт, сельхозотрасль и предприятия переработки. Россия готова предоставить все возможные меры поддержки:

- У нас предусмотрены большие меры поддержки по линии Минсельхоза. Все меры поддержки, которые есть в России, мы будем принимать и тут, и будем максимально содействовать развитию экономики.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь обратился к жителям освобожденных территорий. Он отметил, что его регион пережил такой же переход и сегодня его жители готовы помогать в восстановлении мирной жизни и встраивании в российскую экономику.

- Вы помните 2014 год, помните украинскую пропаганду, помните, как нас объявляли врагами. А теперь себе задайте вопрос и себе признайтесь - к кому из вас хоть где-то предвзято отнеслись в Российском Крыму? Понимаем, что пришлось переживать вам. Крымчане готовы помочь вам интегрироваться, компенсировать вам неудобства и дискомфорт, который был нанесен. На примере Крыма вы можете понять, как дальше будут развиваться события.

- Считаем, что у Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем вместе сотрудничать. Не надо ничего бояться - мы вместе будем жить и работать дальше, - заключил Марат Хуснуллин.