Екатерина Волкова надеется, что ей не придется судиться с создателями фильма "Лимонов. Баллада об Эдди"

Последней женой писателя была актриса Екатерина Волкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 мая в день открытия 75-го Каннского кинофестиваля должны были показать тизер к будущему фильму режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада об Эдди». Это экранизация биографической книги «Лимонов» французского писателя Эмманюэля Каррера. Лимонова играет 41-летний британский актер Бен Уишоу, известный российскому зрителю по фильму «Парфюмер: История одного убийцы», «Фокстрот», «Лобстер». Уишоу — титулованный артист, дважды лауреат премии BAFTA, обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса».

Фильм будет закончен через год. Часть съемок прошла в России. Часть - в Америке и Европе, где сейчас живет Серебренников. В производстве фильма принимают участие Испания, Италия и Франция. Роль второй жены Лимонова Елены Щаповой сыграет актриса Виктория Мирошниченко (она дебютировала в фильме «Дылда» Кантемира Балагова). Кто сыграет третью жену Лимонова – певицу, писательницу Наталью Медведеву, пока неизвестно.

Картина давно находится в производстве, но возникли вопросы к продюсерам у наследников Эдуарда Лимонова. Последней женой писателя была актриса Екатерина Волкова. Они были в разводе, но у них двое общих детей – Богдан и Александра. Екатерина представляет их интересы (Лимонов скончался два года назад).

Сама идея, что о ее знаменитом муже снимут фильм, ей нравится. Она не раз получала предложения на экранизацию его книг. А тут почти готов фильм, где за основу взяты произведения Лимонова, и без всякого разрешения.

- Эмманюэль Каррера написал роман-бестселлер, в котором собраны отрывки из разных произведений Лимонова, - рассказала "КП" Екатерина Волкова. - Его книжка по сути - фрагменты из романов Эдуарда Лимонова. Мне понравился сценарий фильма. Я рада, что режиссер картины - Кирилл Серебренников. Уверена, что Эдуарду понравился бы исполнитель главной роли – британец Бен Уишоу. Но у меня, как у законного представителя наследников Лимонова, вопросы к продюсерам, которые не урегулировали пункты, касающиеся авторских прав, хотя фильм почти уже снят.

Эдуард встречался с Каррера. Между ними был подписан договор на съемки фильма по сценарию Каррера. Сценарий, как и книжка, написан по произведениям Лимонова. Но Лимонов умер. Поменялся режиссер. Однако продюсеры картины почему-то не посчитали нужным перезаключить со мной договор.

Сейчас этими вопросами занимается мой литературный агент. Юристы ведут переговоры с французскими и итальянскими продюсерами. Вопрос только в соблюдении прав наследников. На Западе к авторским правам относятся очень трепетно. Надеюсь что дело до суда не дойдет. Я настроена мирно.