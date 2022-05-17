Барановская без белья ошеломила внешним видом и переплюнула бесстыжую Бузову

Юлия Барановская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская позволила себе неслыханную дерзость. Обычно сдержанная телеведущая появилась на премии в Москве без нижнего белья. Бывшая избранница Андрея Аршавина буквально ошеломила народ внешним видом, надев пиджак на голое тело. Гости вечеринки тут же стали сравнивать образ многодетной матери и Ольги Бузовой, которая тоже забыла про бюстгальтер, прикрыв грудь сердечками.

Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде. Поющая ведущая надела платье с прозрачным верхом, прикрыв грудь накладками в виде сердец. Поначалу все внимание публики было приковано к бесстыжему образу исполнительницы хита "Мало половин".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока на красной дорожке не появилась Юлия Барановская. Ее-то и окрестили королевой вечера. "Юля просто царица. Шикарно выглядит", "Вот что значит умение себя подать - не выглядит вульгарно", "Ай да Юлечка, переплюнула Бузову нарядом", - нахваливают фолловеры свою любимицу.

Для выхода в свет телеведущая выбрала брюки-клеш и пиджак с вырезом до пупка. Пиджак бывшая избранница Андрея Аршавина надела на голое тело.

Многодетная мать завершила свой яркий аутфит высоким пучком и нежными украшениями. Ошеломленные гости вечера при виде красавицы ахнули. Обычно Юля одевается очень сдержанно.

Отметим, Барановская растит от Аршавина сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. На днях футболист сделал шокирующее заявление. Мол, он хочет, чтобы один из сыновей переехал к нему. Речь идет о младшем Арсении. Причиной такого решения стало то, что мальчик пошел по стопам бывшей звезды "Зенита" и делает успехи в футболе.

Аршавин выразил желание попробовать себя в тренерской деятельности и всерьез заняться карьерой отпрыска. Для этого ребенка придется перевезти в Санкт-Петербург. Пока не известно, согласится ли Юля доверить наследника бывшему возлюбленному. Ведь был период, когда Андрей долгие годы не общался с детьми. Он возобновил отношения с отпрысками лишь год назад.