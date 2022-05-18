Эндрю стал еще одним свидетелем того, кто на самом деле устроил «резню в Буче». Фото: RT

Эндрю приехал на Украину отстаивать ее незалежность. Но, как и другие «дикие гуси», решил, что жизнь все-таки важнее, сложил оружие и сдался в плен. Уже сидя в теплом кабинете, он дал интервью «RT на русском», где и рассказал, как украинцы возили его в Бучу через пару дней после выхода оттуда наших частей.

«…нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Там я смог пообщаться с местными. Там было несколько местных жителей, которые очень обрадовались, увидев нас. Мы пообщались с ними, изучили местность - всё казалось нетронутым, не было никаких следов сражения».

Ни следов сражения, ни гор трупов, которые нам показывали украинские пропагандисты, наемник не заметил:

«Это точно было где-то 3 - 5 апреля, через несколько дней после того, как русские ушли. Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Всё выглядело нетронутым».