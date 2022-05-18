Только для писателей: как поживает ресторан, в который не впустили Пугачеву

Бывший бальный зал отделан не только дубом, но и контрабандным сандалом. Фото: restcdl.rurestcdl.ru

Мечта сбылась! Мне довелось проникнуть в писательский ресторан в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Самый охраняемый ресторан Советского Союза, куда стремились все, а пропускали только членов Союза писателей. Однажды отсюда выгнали даже Пугачеву, потому что у АБ не было писательских корочек. Мне рассказывали, что Алла Борисовна предприняла штурм заведения, подралась с администратором и сломала ему очки, но внутрь дворца все равно не проникла. Примадонна кинула администратору «котлету», сказала: «Купи себе новые» - и удалилась, освещая себе путь подглазным фонарем.

Теперь, чтобы попасть в детище архитектора Бойцова, никого бить не надо. Есть два других способа. Первый: прийти с экскурсией, правда, дорогой от «Москвы глазами инженера» (engineer-history.ru). Второй: насладиться прекрасным вообще задарма - забронировать столик (restcdl.ru) и выпить в царских интерьерах чашечку кофе за 200 рублей. Я так и сделала.

Кухня в ЦДЛ отменная, так что одним кофе вы точно не ограничитесь. Фото: Евгения КОРОБКОВА

- У нас строгий дресс-код! Мы вправе отказать посетителю с несоответствующим внешним видом! - устрашали меня по телефону.

Впрочем, как оказалось, словом «дресс-код» отпугивают как раз писателей, которые по старой привычке заваливаются в учреждение в нетрезвом виде, с толстой пьяной женщиной и в бороде, полной вчерашних крошек.

ТАИНСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТОР

Особняк снаружи похож на рыцарский замок, или пряничный домик, или все вместе (вход с Поварской, 50). Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Особняк строился в XIX веке. Принадлежал генеральше Олсуфьевой, и, между прочим, там заседала самая настоящая масонская ложа. Сам император Александр III приходил в ложу и даже сломал ногу на лестнице. С тех пор эта лестница скрипит историческим скрипом, и все сотрудники ресторана этим очень гордятся.

Этот рыцарский замок - одно из немногих сохранившихся творений загадочного зодчего Петра Бойцова

Не знаю, чем руководствовалась писательница Марина Степнова, когда наделила архитектора Петра Бойцова некрасивой внешностью, бугристыми прыщами по всему лицу и неопрятной тужуркой. На самом деле про внешность зодчего сведений вообще не сохранилось. Бойцов был самым таинственным архитектором, про которого неизвестно почти ничего. Во многом благодаря этому удобному обстоятельству он и стал героем популярного романа Степновой «Сад», где креативно переделывает хатку главной героини: прячет старый дом внутри нового. Вот это, кстати, действительно применимо к ресторану ЦДЛ, но с точностью до наоборот.

Особняк действительно перелицевали: с обратной стороны к нему пристроили новое здание с выходом на Большую Никитскую. Но сделали это уже в конце 50-х годов ХХ века, когда зодчего давным-давно не было на земле. Именно так ЦДЛ стал «домом на две улицы». Если заходить с Никитской (бывшей Герцена), то можно попасть на прощание с каким-нибудь известным писателем или на выступление еще живого известного писателя. (Как правило, и то и другое проходит в одном и том же Малом зале.) Здесь же расположены буфеты и пафосный Большой зал, в котором обычно награждают лауреатов премии «Стихи.ру».

С архитектурно-исторической точки зрения гораздо интереснее войти в непристроенную часть с обратной стороны, на Поварской.

При советской власти дворец национализировали, здесь были квартиры, пока в 1932 году он не попал в лапки литераторов.

В дубовом зале раньше проходили балы. Помещение отделано не только дубом, но и контрабандным сандалом а с двенадцатиметрового потолка свисает люстра, подаренная Сталиным

ЛЮСТРА И ЛЕСТНИЦА

Сейчас главный зал ресторана - «Дубовый». Входишь и ахаешь: витражи на стеклах, барельефы первых владельцев, старинные китайские вазы, старинные часы, которые еще идут, и высоченный потолок в двенадцать метров! С него свисает огромная люстра. По непроверенной легенде, эту люстру подарил ресторану сам Сталин, а раньше она висела в вестибюле станции метро «Комсомольская».

По еще более непроверенной легенде, по ночам здесь творятся странные дела и люстра мигает, раскачивается наподобие маятника, а лестница усиленно скрипит, вспоминая Александра III.

Фото: Ольга Полуэктова

Старожилы предупреждали, что не стоит садиться за столик, где в 60-х подавился шашлыком и умер комсомольский поэт Дрофенко.

На лестнице располагаются хоры. На них тоже можно питаться, но не всем, а членам клуба, а членство стоит 40 тысяч рублей в год. Впрочем, скажу по секрету, можно попросить официанта и подняться наверх полюбопытствовать.

Фото детей владельцев особняка, семьи Олсуфьевых. Вторая слева - Марья Васильевна. Находясь в эмиграции она будет переводить на итальянский произведения русских писателей

«МИШЛЕН» РЕКОМЕНДУЕТ

Кстати, туалет здесь тоже шикарный, правда, располагается за трехметровой дверью и без опознавательных знаков. Английский санфаянс, живая роза в вазе.

С туалетной темой, между прочим, связан визит президента США Рональда Рейгана. Он приехал в Союз в 1988 году и встречался с общественностью именно в ресторане ЦДЛ. Говорили, что у Рейгана было не все в порядке с желудком, а поскольку бежать до туалетов ЦДЛ далеко, то президентский переносной унитаз расположили где-то поблизости от зала, удачно замаскировав.

Приятного аппетита.

Когда-то знатный гурман Михаил Булгаков хвалил местную кухню в романе «Мастер и Маргарита». Считается, что именно ресторан ЦДЛ писатель воспел под видом литкормушки «У Грибоедова», где заседал могущественный Массолит. Филейчиков из дроздов ныне не подают, но есть не менее вкусные блюда. Как-никак ресторан отмечен гидом «Мишлен».

Цитата в тему

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ:

«Небрежной походкой забредайте в ЦДЛ, на глазах у опупевших врагов, приведите с собой красивую девушку, садитесь напротив и кайфуйте за столиком, заказав бутылку шампанского. Пусть сдохнут».