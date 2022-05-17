«Наконец-то все без масок!»: Ольга Бузова пришла на «Жару» с голой грудью, а Сергей Лазарев - с толпой женщин

Ольга Бузова пришла в смелом платье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 17 мая в «Крокус Сити Холл» проходит 5-я музыкальная премия «Жара Music Awards». Сначала – красная дорожка, а поздним вечером начнется концерт, где объявят победителей. Награждают артистов за их музыкальные достижения в минувшем году. На красную дорожку выходят не все звезды – многие приезжают сразу на репетицию и концерт. Но есть большие артисты, кто не пропускает парадный выход. Громче всех на «Жаре» встречали четырех артистов: Ольгу Бузову, МакSим, Диму Билана и Сергея Лазарева. Их фанаты подготовились и приехали с фото, подарками и флажками с именами любимых артистов.

Атмосфера праздничная – первое крупное музыкальное мероприятие после отмены ковидных ограничений. Юлианна Караулова вышла на дорожку первой и подчеркнула то, что отметили позже все ее коллеги: «Приятно видеть людей без масок, атмосфера более расслабленная чем в ковидные времена». «Наконец-то все без масок!» — это фраза преследовала ведущих весь вечер: радовались и звезды, и поклонники.

Представители официальных фан-клубов Билана и Лазарева пришли с шарами, флажками и цветами Фото: Фото автора.

Ажиотаж на красной дорожке вызвало появление Ольги Бузовой. Звезда сообщила, что после премии ночью поедет на тренировку. Артистка каждый день репетирует, тренируется - готовится к концертному шоу «Вот она я», которое пройдет здесь же в «Крокусе» 4 июня. Перед большим концертом нужно тренировать не только вокал и танцы, но и выносливость. Концерт из-за ковидных ограничений переносили еще с октября прошлого года. Поэтому пришлось весь реквизит и масштабные декорации хранить на складе – арендовать огромный ангар стоит 300 тысяч рублей в месяц. Но Ольга денег на шоу не жалеет. Как и на наряды. Стилисты уже назвали ее платье – самым стильным и смелым на «Жаре».

Ольга Бузова похудела и сразу после премии уехала на тренировку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежедневные тренировки стали заметны на фигуре артистки – она похудела, поэтому и пришла в прозрачном платье. Бузова рассказала о деталях своего наряда: «На пальчике кольцо в форме сердца. Много сердечек. Но главное – что у меня есть сердце!» Ольга смело показала под прозрачным тюлем грудь красивой формы: соски спрятала под специальными наклейками тоже в виде сердца. Стилист Анвар Очилов в беседе с kp.ru объясняет: «Образ вышел цельный, продуманный в деталях. Пожалуй, что Бузова сегодня одна из немногих звезд, кто удачно умеет сочетать – прическу, макияж, наряд, аксессуары. В таком наряде не стыдно появится на красной дорожке не только «Жары», но и «Оскара». Здесь мы видим три тренда: прозрачная ткань, креативный драпированный верх и многослойная юбка. У этой артистки сейчас безупречное чувство стиля».

Певица МакSим рассказала, что после болезни стала чаще улыбаться и радовать любым мелочам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим, спустя год после болезни, уже освоилась на сцене и на дорожке. МакSим рассказала: «Мне сейчас хочется писать и петь что-то про жизнь: какая она радостная, и как ее надо любить!» Автор и исполнитель песен переосмыслила свое отношение к жизни и музыке после того, как летом прошлого года переболела коронавирусной пневмонией в тяжелой форме – два месяца в реанимации. Теперь Марина (настоящее имя артистки) чаще улыбается, еще больше работает и уже записывает новые песни. Пока все звезды мечтают похудеть – у Марины была цель поправиться хотя бы на пару кг, и она с задачей успешно справилась

Сергей Лазарев философствовал о том, что любовь не купишь за деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появления Сергея Лазарева сопровождалось криками с признанием в любви от его фанаток. В «Крокусе» собралось около 50 представительниц фан-клуба Сергея. Лазарев пообщался с фанатками: «Настоящая любовь не покупается за деньги. Вот рядом два больших фан-клуба - Лазарева и Билана». Дима Билан не ожидал, что придет столько его поклонниц: девчонки так громко скандировали его имя, что заглушали ведущего. С пустыми руками Билан не ушел: фанатки подарили ему портрет. Получит ли артист премию — станет известно позже.