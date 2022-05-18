Табачные бренды медленно покидают Россию: пропадут ли сигареты с прилавков

Табачникам есть что терять. Инвестиций вложено за эти 30 лет на $5 млрд: построены фабрики, закуплено оборудование Фото: Shutterstock

УХОДИМ, НО ОСТАЕМСЯ

А ведь есть, похоже, на нашем рынке островок стабильности! Это табачная отрасль, которая в России практически полностью принадлежит четырем крупнейшим мировым корпорациям. Сигареты если и дорожают, то по сравнению с другими товарами терпимо. В январе годовой рост составил 18%, в марте - уже 16%. На прилавках никакого дефицита.

Другие западные компании санкциями размахивают, а табачники спокойно курят в сторонке. Почему?

На самом деле табачники с разной степенью прямоты объявили о своем уходе (см. «Конкретно»). Но покидают Россию они медленно. И печально.

И этому есть объяснение. Российский табачный рынок - четвертый в мире по объемам продукции. Ведущие корпорации заняли его еще в начале 90-х, после памятных табачных бунтов, когда курево пропало с прилавков.

- Табачникам есть что терять, - сказал «КП» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. - Инвестиций вложено за эти 30 лет на $5 млрд: построены фабрики, закуплено оборудование...

Владельцы табачных концернов очень тщательно подыскивали преемников, которым смогут передать свой бизнес в России. Условия - тайна за семью печатями. Очень похоже, что это лишь юридически продажа, а по сути - передача в доверительное управление. Чтобы, когда придет время, вернуться на прежние позиции.

- В нашем табачном Багдаде все спокойно, - сказал «КП» исполнительный директор Движения за права курильщиков, руководитель Никотинового альянса Андрей Лоскутов. - Политика и экономика не всегда идут рядом. Для примера: мой товарищ, руководитель российского представительства международной медицинской компании, рассказал, как ему позвонил его международный босс и сообщил, что сделал заявление о приостановке работы в России. И уточнил: «Но вы как работали, так и работайте». То есть перед Западом выступили, и хватит...

Наш рынок очень ценен для табачных производителей: по разным оценкам, это 33 - 35 млн курильщиков, говорит эксперт.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

KENT ИЗ ТАШКЕНТА

Но проблема у отрасли есть - доставка. В Россию табак поступает из Бразилии, Индии, стран Африки. Везут его по морю - сначала в Роттердам, где находится крупнейшая в Европе табачная биржа, потом грузят на другие корабли - и до Санкт-Петербурга.

- Страны, которые выращивают табак, готовы нам продавать. Но крупнейшие контейнерные перевозчики отказываются доставлять табак для России, - говорит Максим Королев.

По его словам, запасов хватит максимум на полгода. За это время нужно решить проблему с доставкой.

Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять: если начнутся перебои с официальными поставками, то прикурить можно будет у контрабандистов.

- Для нелегального рынка наступает золотое время, - подтверждает Королев. - Сейчас доля контрафакта, по экспертным оценкам, выросла с недавних 15% до 20%. Что будет дальше, сложно сказать. Например, лет 12 назад, когда в Великобритании резко повысили акцизы и пачка сигарет стала стоить 8 фунтов (почти 10 евро) против 3 евро в Европе, доля контрабанды в островном государстве доходила до 30 - 40%.

И будут наши любители вредных привычек раскуривать не отечественный Kent, а, например, ташкентский. Вся эта экзотика дешевле, чем наше курево. Во-первых, ниже себестоимость (более дешевая рабсила), а во-вторых, не такие высокие акцизы. Правда, внакладе останется государство.

- Табачная отрасль дает в бюджет порядка 700 млрд рублей акцизных сборов, - сказал Андрей Лоскутов. - Это второе место после нефти и газа, алкоголь - на третьем.

Табачники покидают Россию они медленно. И печально. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

САМОСАДИК Я САДИЛА...

Отечественная табачная отрасль практически полностью зависит от импорта. Сигаретная бумага, фильтры, пленка, которой оборачивают пачки, картон для изготовления пачек, другой картон для блоков, вкусовые добавки - ничего из перечисленного у нас не делают. Своего - только тарный картон для ящиков, в которых перевозят сигаретные блоки.

И даже табак уже не выращивают. А ведь был!

- В СССР выращивали до 20 тысяч тонн сухого табака, - рассказала «КП» замдиректора по научной работе краснодарского ВНИИ табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих. - Это десятая часть от общего объема рынка страны. Но после того как в 90-е табачная отрасль была отдана международным корпорациям, собственное возделывание пришло в упадок.

Ну ладно табак - климат у нас неподходящий. А остальное почему не делаем?

- Есть у нас и фабрики, которые могли бы наладить производство бумаги для сигарет и картона для пачек, - говорит Гнучих. - А химические предприятия могут производить фильтры из ацетатного волокна. Но поскольку наша табачная промышленность почти полностью принадлежит транснациональным корпорациям, то они и выбирают поставщиков. Сейчас, возможно, у нас в табачной промышленности тоже начнется импортозамещение.

А пока импортозамещением по мере сил занимаются фермеры.

- К нам в последнее время стали часто обращаться за консультациями по выращиванию табака. Под Новороссийском фермер вырастил табак на 2 гектарах. В Крыму тоже человек начал этим заниматься, но там сложности с водой. Даже в Мурманске нашелся энтузиаст, который затеял выращивать табак в теплице и крутить сигары.

Но как ни крути, выше тех самых 20 тысяч тонн не прыгнешь. Так что вся надежда на то, что крупные табачные корпорации и их оставшиеся в России сотрудники смогут организовать поставки компонентов для производства сигарет. Иначе курильщикам придется перейти на самосад и контрабанду.

А лучше бросить.

КОНКРЕТНО

Ведущие табачные компании в России

Сигаретный рынок нашей страны почти полностью поделен между четырьмя мировыми гигантами.

1. British American Tobacco (Kent, Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Pall Mall, «Ява»)

- После передачи активов производство и другие бизнес-процессы будут продолжены новым собственником, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании БАТ (British American Tobacco).

В СМИ уже просочилась информация, что активы гиганта передадут его дистрибьютору (фирма, которая занимается оптовыми закупками продукции) - группе компаний СНС.

2. Imperial Tobacco (Davidoff, Jade, P&S, West, «Максим»)

Тоже сообщила о передаче бизнеса. Преемниками стали четыре российских топ-менеджера, работавшие в компаниях, связанных с табачным гигантом.

3. Philip Morris International (Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street)

Самая знаменитая табачная компания в настоящий момент рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов. Кстати, по данным Forbes, Philip Morris в 2020 году заработала больше всех зарубежных компаний на нашем рынке и возглавила рейтинг 50 крупнейших компаний в России (подробнее см. «Только цифры»).

4. Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Sobranie, More)

Единственная компания, в чьих сообщениях пока не прозвучали слова об уходе. Дипломатичные азиаты уклончиво поведали, что приостановили новые инвестиции в России и продолжают «оценивать различные варианты развития своего бизнеса, включая потенциальную передачу права собственности».