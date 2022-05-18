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Экономика18 мая 2022 3:57

Табачные бренды медленно покидают Россию: пропадут ли сигареты с прилавков

Объясняем, почему табачный рынок стал образцом спокойствия во времена «великого исхода» иностранных компаний из России
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Табачникам есть что терять. Инвестиций вложено за эти 30 лет на $5 млрд: построены фабрики, закуплено оборудование

Табачникам есть что терять. Инвестиций вложено за эти 30 лет на $5 млрд: построены фабрики, закуплено оборудование

Фото: Shutterstock

УХОДИМ, НО ОСТАЕМСЯ

А ведь есть, похоже, на нашем рынке островок стабильности! Это табачная отрасль, которая в России практически полностью принадлежит четырем крупнейшим мировым корпорациям. Сигареты если и дорожают, то по сравнению с другими товарами терпимо. В январе годовой рост составил 18%, в марте - уже 16%. На прилавках никакого дефицита.

Другие западные компании санкциями размахивают, а табачники спокойно курят в сторонке. Почему?

На самом деле табачники с разной степенью прямоты объявили о своем уходе (см. «Конкретно»). Но покидают Россию они медленно. И печально.

И этому есть объяснение. Российский табачный рынок - четвертый в мире по объемам продукции. Ведущие корпорации заняли его еще в начале 90-х, после памятных табачных бунтов, когда курево пропало с прилавков.

- Табачникам есть что терять, - сказал «КП» главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. - Инвестиций вложено за эти 30 лет на $5 млрд: построены фабрики, закуплено оборудование...

Владельцы табачных концернов очень тщательно подыскивали преемников, которым смогут передать свой бизнес в России. Условия - тайна за семью печатями. Очень похоже, что это лишь юридически продажа, а по сути - передача в доверительное управление. Чтобы, когда придет время, вернуться на прежние позиции.

- В нашем табачном Багдаде все спокойно, - сказал «КП» исполнительный директор Движения за права курильщиков, руководитель Никотинового альянса Андрей Лоскутов. - Политика и экономика не всегда идут рядом. Для примера: мой товарищ, руководитель российского представительства международной медицинской компании, рассказал, как ему позвонил его международный босс и сообщил, что сделал заявление о приостановке работы в России. И уточнил: «Но вы как работали, так и работайте». То есть перед Западом выступили, и хватит...

Наш рынок очень ценен для табачных производителей: по разным оценкам, это 33 - 35 млн курильщиков, говорит эксперт.

Только цифры.

Только цифры.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

KENT ИЗ ТАШКЕНТА

Но проблема у отрасли есть - доставка. В Россию табак поступает из Бразилии, Индии, стран Африки. Везут его по морю - сначала в Роттердам, где находится крупнейшая в Европе табачная биржа, потом грузят на другие корабли - и до Санкт-Петербурга.

- Страны, которые выращивают табак, готовы нам продавать. Но крупнейшие контейнерные перевозчики отказываются доставлять табак для России, - говорит Максим Королев.

По его словам, запасов хватит максимум на полгода. За это время нужно решить проблему с доставкой.

Не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять: если начнутся перебои с официальными поставками, то прикурить можно будет у контрабандистов.

- Для нелегального рынка наступает золотое время, - подтверждает Королев. - Сейчас доля контрафакта, по экспертным оценкам, выросла с недавних 15% до 20%. Что будет дальше, сложно сказать. Например, лет 12 назад, когда в Великобритании резко повысили акцизы и пачка сигарет стала стоить 8 фунтов (почти 10 евро) против 3 евро в Европе, доля контрабанды в островном государстве доходила до 30 - 40%.

И будут наши любители вредных привычек раскуривать не отечественный Kent, а, например, ташкентский. Вся эта экзотика дешевле, чем наше курево. Во-первых, ниже себестоимость (более дешевая рабсила), а во-вторых, не такие высокие акцизы. Правда, внакладе останется государство.

- Табачная отрасль дает в бюджет порядка 700 млрд рублей акцизных сборов, - сказал Андрей Лоскутов. - Это второе место после нефти и газа, алкоголь - на третьем.

Табачники покидают Россию они медленно. И печально.

Табачники покидают Россию они медленно. И печально.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

САМОСАДИК Я САДИЛА...

Отечественная табачная отрасль практически полностью зависит от импорта. Сигаретная бумага, фильтры, пленка, которой оборачивают пачки, картон для изготовления пачек, другой картон для блоков, вкусовые добавки - ничего из перечисленного у нас не делают. Своего - только тарный картон для ящиков, в которых перевозят сигаретные блоки.

И даже табак уже не выращивают. А ведь был!

- В СССР выращивали до 20 тысяч тонн сухого табака, - рассказала «КП» замдиректора по научной работе краснодарского ВНИИ табака, махорки и табачных изделий Евгения Гнучих. - Это десятая часть от общего объема рынка страны. Но после того как в 90-е табачная отрасль была отдана международным корпорациям, собственное возделывание пришло в упадок.

Ну ладно табак - климат у нас неподходящий. А остальное почему не делаем?

- Есть у нас и фабрики, которые могли бы наладить производство бумаги для сигарет и картона для пачек, - говорит Гнучих. - А химические предприятия могут производить фильтры из ацетатного волокна. Но поскольку наша табачная промышленность почти полностью принадлежит транснациональным корпорациям, то они и выбирают поставщиков. Сейчас, возможно, у нас в табачной промышленности тоже начнется импортозамещение.

А пока импортозамещением по мере сил занимаются фермеры.

- К нам в последнее время стали часто обращаться за консультациями по выращиванию табака. Под Новороссийском фермер вырастил табак на 2 гектарах. В Крыму тоже человек начал этим заниматься, но там сложности с водой. Даже в Мурманске нашелся энтузиаст, который затеял выращивать табак в теплице и крутить сигары.

Но как ни крути, выше тех самых 20 тысяч тонн не прыгнешь. Так что вся надежда на то, что крупные табачные корпорации и их оставшиеся в России сотрудники смогут организовать поставки компонентов для производства сигарет. Иначе курильщикам придется перейти на самосад и контрабанду.

А лучше бросить.

КОНКРЕТНО

Ведущие табачные компании в России

Сигаретный рынок нашей страны почти полностью поделен между четырьмя мировыми гигантами.

1. British American Tobacco (Kent, Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Pall Mall, «Ява»)

- После передачи активов производство и другие бизнес-процессы будут продолжены новым собственником, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании БАТ (British American Tobacco).

В СМИ уже просочилась информация, что активы гиганта передадут его дистрибьютору (фирма, которая занимается оптовыми закупками продукции) - группе компаний СНС.

2. Imperial Tobacco (Davidoff, Jade, P&S, West, «Максим»)

Тоже сообщила о передаче бизнеса. Преемниками стали четыре российских топ-менеджера, работавшие в компаниях, связанных с табачным гигантом.

3. Philip Morris International (Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street)

Самая знаменитая табачная компания в настоящий момент рассматривает варианты реструктуризации своего бизнеса в России, включая возможную передачу активов. Кстати, по данным Forbes, Philip Morris в 2020 году заработала больше всех зарубежных компаний на нашем рынке и возглавила рейтинг 50 крупнейших компаний в России (подробнее см. «Только цифры»).

4. Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Sobranie, More)

Единственная компания, в чьих сообщениях пока не прозвучали слова об уходе. Дипломатичные азиаты уклончиво поведали, что приостановили новые инвестиции в России и продолжают «оценивать различные варианты развития своего бизнеса, включая потенциальную передачу права собственности».

Экономика: НЭП