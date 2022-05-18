Последние новости о ситуации вокруг Украины на 18 мая 2022 года: Зеленский пиарится на сдаче «Азовстали», Россия получила сверхсовременные танки, а провокация в Буче подтверждена

С Леонидом Кравчуком, первым президентом незалежной, простились в «Украинском доме» на Крещатике Фото: REUTERS

Кто командует армией фейкометов на Украине

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Президента РФ, в соседней с нами стране трудится без отдыха армия советников и пиар-компаний, создающая фейки. Вот что сказал официальный представитель Кремля: «Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, — это потоки лжи, фейки, инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить». Как предполагает Песков, самостоятельно организовать «кровожадную» инсценировку в Буче Киев вряд ли бы смог. Он назвал события в украинском городе «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой».

Британский наемник подтвердил провокацию в Буче

Наемник из Великобритании Эндрю, приехавший в незалежную для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сдался в плен и рассказал, как оказался в Буче. Вот его слова, которые приводит RT: «Нас отправили в Бучу после того, как оттуда ушли русские. Я смог пообщаться с местными. Мы были на окраинах, местность казалась нетронутой, лично я не видел никаких трупов, ничего подобного». По словам солдата удачи, в прогремевший на весь мир город он приезжал с 3 по 5 апреля - и никто из местных ничего не говорил ему про расстрелы со стороны русских. Хотелось бы повторения этих откровений на чистом английском - ну хотя бы для ВВС.

Зеленский пиарится на «Азовстали»

Шестой президент Украины заявил в видеообращении, что работа по эвакуации украинских военнослужащих с территории комбината «Азовсталь» и возвращению их в подконтрольные Киеву регионы продолжается. Ну прямо кипит. И этим делом, по словам Зеленского, занимаются все подряд - ВСУ, разведка, переговорные группы от ООН и Красного Креста. Забыл только упомянуть, что это российские войска вместе с силами ДНР создали гуманитарный коридор, включили режим тишины и эвакуировали более полусотни раненых, которых сразу отправили в госпиталь на территории Донецкой народной республики, а всего за сутки более 260 «воинов света» из темных бункеров на территории этого мариупольского завода просто сдались в плен. Ну, поскольку хотят жить. Несмотря на заявления главы запрещенного в России «Азова» Дениса Прокопенко о том, что биться будут до последней капли крови. Все уже, сливайте воду.

Украинцы обстреливают Курскую область

Роман Старовойт, глава Курской области, сообщил, что приграничное село Алексеевка в Курской области было обстреляно утром во вторник, 17 мая. Вот что написал губернатор в соцсетях: «Около пяти утра из крупнокалиберного оружия обстреляли село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль и здание школы. Пострадавших нет», - написал он. После того, как наши пограничники открыли ответный огонь, «обстрел быстро подавили». В Курской области ранее подвергались обстрелам с украинской стороны пропускной пункт в поселке Теткино того же Глушковского района, поселок Елизаветовка и деревня Гордеевка.

Незалежной все-таки пришлют миллиарды

В сенате США прошло процедурное голосование по пакету помощи незалежной на 40,1 млрд долларов. Итоговое голосование ожидается в среду. За высказался 81 сенатор, против - 11 законодателей. Предполагается, что 18 мая большинство сенаторов утвердит данную инициативу. Ну, а затем ее подпишет президент Джо Байден. На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. За него проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и большинство республиканцев). Против выступили 57 республиканцев. Ну да, в самой Америке эти деньги потратить не на что.

Эшелон с танками «Прорыв» ушел на запад

С «Уралвагонзавода» отправлен эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Минобороны РФ. На предприятии отметили, что в рамках гособоронзаказа в войска идут и новые, и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки. Как отметили в пресс-службе УВЗ, «освоение серийного производства этих современных бронемашин полностью завершены, получены положительные результаты испытаний». Есть представление, кому очень не нравятся такие прорывные технологии.

Санкции Запада — выстрел себе в ногу

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что новые санкции против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе и на проблемы с продовольствием к концу 2022-го. Вот что написал председатель нижней палаты парламента в своем телеграм-канале: «Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона — а взамен получил рост цен имени Байдена». Спикер подверг критике заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о помощи Украине в опустошении ее хранилищ зерна, которое могут вывозить в Европу по морю и суше: «Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, то у них недостаточно дизельного топливо и бензина для проведения посевных работ». Но вряд ли в Киеве и Брюсселе на исходе такой весны думают о том, что их ждет грядущей осенью.

У теробороны новый командующий-орденоносец

Шестой президент незалежной поменял командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Вместо полтавского десантника Юрия Галушкина возглавить данные формирования поручено черниговскому генштабисту Игорю Танцюре. Этот генерал-майор командовал группировкой ВСУ «Юг», к которой относились Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая и Кировоградская области, и был замкомандующим Сухопутными войсками ВСУ. Полмесяца назад Танцюру наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени «За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге». Защита суверенитета проявлялась, как говорят злые языки, в поставках списанных бронежилетов в войска и торговле гуманитаркой. Ну и Херсон сдал самоотверженно.

Луганск летом перейдет на российские коды

Эдуард Егоров , заместитель гендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» заявил, что в этой донецкой республике перейдут на российский телефонный код +7 и отключат украинский +380 летом текущего года. Как заявил Егоров, «плановый срок полного перехода на нумерацию +7, когда «умрет» старый номер +380 — это июль 2022-го, к этому времени мы должны закончить все подготовительные работы».

Кравчука проводили в последний путь

С Леонидом Кравчуком, первым президентом незалежной, простились в «Украинском доме» на Крещатике. Гроб с телом бывшего секретаря по идеологии ЦК компартии Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, глава Минкульта Александр Ткаченко и бывший спикер Рады Александр Мороз, известные бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы. На церемонии прощания отметились бывшие лидеры самостийной - Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и нынешний - Владимир Зеленский. Кравчука, ставшего из интернационалиста националистом, похоронили на Байковом кладбище, рядом с бывшим мэром столицы Александром Омельченко. Кравчук ушел 10 мая на 89-м году жизни. В 2017-м и в 2021-м годах он перенес операции на сердце, проходил долгую реабилитацию в Германии.