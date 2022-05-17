Звезда фильма «Интернов» Аглая Тарасова выбила глаз пьяному хулигану

Сериал «Вика-Ураган» планируется к выходу на канале ТНТ

Звезда фильмов «Лед», «Лед 2», «Непослушник» и сериалов «Интерны» и «Обычная женщина» Аглая Тарасова приступила к съемкам в новой ленте. Ей досталась роль дерзкой Вики по прозвищу Ураган, попадающей в казусные ситуации из-за непростого нрава. Сериал «Вика-Ураган» планируется к выходу на канале ТНТ.

Главная сюжетная коллизия — рассинхрон, с которым сталкивается героиня. После того, как Вика попадает под суд и в колонию за то, что выбила глаз пьяному хулигану, она возвращается «на волю», где жизнь кардинально поменялась. Это и вызывает ряд душевных противоречий и внешних конфликтов в жизни ураганной девушки. После отбытого срока Вика возвращается к обыденной жизни и устраивается в спортзал уборщицей, где ей приходится смирять нрав.

Казалось бы, мотив избитый: еще в 1969 году в фильме «Замороженный» Луи де Фюнес показал человека, застрявшего во времени и вернувшегося в изменившуюся реальность. Но создатели комедийного сериала «Вика-Ураган» уверяют, что заложили в сценарий и социальный контекст.

— В нашем сценарии заложены очень важные на сегодня темы — от судеб женщин, попавших в места лишения свободы, которым крайне сложно приходится после освобождения, до отношения общества к детям с особенностями развития, — подчеркнл сценарист Илья Петрухин.

Кроме Тарасовой в проекте заняты Николай Фоменко, Ирина Розанова, Иван Добронравов, Настасья Самбурская и другие популярные артисты. Премьера запланирована на 2023 год.