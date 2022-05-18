Оксана Акиньшина хочет вернуть детей, живущих с бывшим мужем за границей

Геловани и Акиньшина поженились в 2012 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оксана Акиньшина старается не афишировать свою личную жизнь. Недавно стало известно, что актриса встречается с коллегой по фильму «Чернобыль» Данилой Козловским. При этом она до сих пор публично не сообщила о разводе с мужем - продюсером Арчилом Геловани. Скрыла Оксана и тот факт, что ее трое детей живут не с ней. Старшего сына Филиппа воспитывает в Санкт-Петербурге ее мама. Младших - Костю и Эмму - Геловани увез на свою родину, в Грузию, и теперь актриса навещает их там. «Комсомолка» выяснила, что происходит в жизни звезды «Стиляг».

От Чадова к Шнурову

В апреле Акиньшиной исполнилось 35 лет, а в кино она снимается с 13-летнего возраста. Ее имя стало известно в 2001 году после выхода картины Сергея Бодрова-младшего «Сестры». Бодров сумел найти подход к трудному подростку (Акиньшина признавалась, что с 12 лет прогуливала школу, курила и гуляла с парнями). За съемки в «Сестрах» юная актриса получила спецприз «Кинотавра».

В 2003 году 14-летняя Акиньшина и 20-летний актер Алексей Чадов сыграли влюбленных в драме «Игры мотыльков». Поползли слухи, что у них роман. Но Акиньшина в итоге предпочла фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он писал песни для этого фильма и снялся в нескольких эпизодах.

- Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло, - вспоминала Акиньшина.

В 16 лет Оксана влюбилась в Сергея Шнурова. Фото: Григорий СЫСОЕВ/ТАСС

Ради Акиньшиной Шнуров развелся с женой. Новость о том, что музыкант живет с 16-летней школьницей, вызвала скандал. Впрочем, музыкант проявлял сознательность - привозил возлюбленную на уроки.

- Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась. По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки, - говорила актриса.

Со Шнуровым Оксана провела пять лет, полных безрассудства, нежности и выяснения отношений.

Первый брак

В 2008 году Акиньшина познакомилась с генеральным директором PR-компании Дмитрием Литвиновым. Через два месяца влюбленные сыграли свадьбу. 2 июня 2009 года на свет появился их сын Филипп. Но уже через год они развелись. Оксана рванула в Москву, Филипп остался в Санкт-Петербурге с бабушкой. Знакомые актрисы говорили, что ее сыну поставили диагноз «аутизм», и ему необходим постоянный уход.

Первым мужем звезды стал директор PR-компании Дмитрий Литвинов. Фото: Мила СТРИЖ

После развода в 2010 году Акиньшина стала появляться вместе с певцом Алексеем Воробьевым. Писали, что дело идет к свадьбе, но до загса влюбленные не дошли. Воробьев рассказывал, что Оксана изводила его ревностью. После очередного выяснения отношений Алексей бросил ее по телефону.

С Алексеем Воробьевым у белокурой красотки был короткий, но бурный роман. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потомок князей

Расставшись в 2011 году с Воробьевым, Акиньшина через несколько месяцев вышла замуж за кинопродюсера Арчила Геловани. Супруг был старше ее на 13 лет. Геловани - потомок грузинского княжеского рода, его дед был Маршалом инженерных войск СССР. Отец -академик РАН, мама - кардиолог. В 1991 году Арчил поступил в МГИМО на факультет международного права, спустя три года уехал в Нью-Йорк и продолжил учебу в Гарвардском университете. Вернувшись в Москву, занялся инновационными технологиями. Одновременно решил попробовать себя в качестве продюсера и создал свою студию «Независимый кинопроект». А с 2009 по 2011 год возглавлял киностудию «Грузия-фильм».

Муж Акиньшиной предлагал ей не работать, он хорошо зарабатывал. В январе 2013 года у супругов родился сын Костя. Тогда некоторое время семья жила на родине мужа в Тбилиси. Актриса вырывалась на съемки в Москву. В 2017 году у них появился второй ребенок - дочь Эмма. Когда дочке исполнилось три месяца, муж Акиньшиной перевез семью в Швейцарию, где Костю приняли в престижную англоязычную частную школу. Обучение в ней стоит от 4 миллионов рублей в год.

Эмма и Костя уехали с папой в Тбилиси. Когда актриса навещает их, то останавливается в гостинице. Фото: Persona Stars

Семья обосновалась в городке Вилларс в Альпах. В мае 2018 года звезда в интервью глянцевому журналу пожаловалась, что ее жизнь в Швейцарии напоминает День сурка - скука и однообразие.

Чуть позже, в том же году, Оксана объявила в соцсетях о разводе: «Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям!» Однако потом этот пост она удалила. И опубликовала фото семейного отдыха, из чего поклонники сделали вывод, что супруги помирились.

«Никакого флирта»

С тех пор Акиньшина больше не говорила об отношениях с Арчилом. В 2020 году появились слухи о ее романе с коллегой, актером Данилой Козловским.

- На самом деле Акиньшина с мужем уже несколько лет не живут вместе. Они уехали из Швейцарии. Он - в Грузию, она - в Москву, - рассказала «КП» знакомая актрисы. - О том, что Геловани после развода увез детей в Грузию, решили никому не говорить, чтобы не создавать ажиотаж.

- Я знаком с семьей Арчила Геловани, очень порядочные, хорошие люди, - рассказал «КП» приятель продюсера. - Мама Арчила сначала была рада выбору сына. Но когда все увидели, что Оксана постоянно рвется на съемки и семья для нее не на первом месте, родные мужа к ней охладели. Я поддерживаю его сторону: он правильно сделал, что забрал у нее детей. Арчил надеялся, что Оксана родит детей и забудет про карьеру. Но Акиньшина не «наседка», дети для нее не на первом месте. Хотя и Арчил мог погулять, но по грузинским понятиям он - мужчина, ему можно.

- Но если он не отличался верностью, то и она могла ему в отместку - алаверды?

- Нет, он терпеть ее вольности не стал. Когда они жили в Швейцарии, он застукал ее за перепиской с мужчинами. Она объяснила, что это по работе. Он приревновал и предупредил, что терпеть не станет. Она уехала в Швейцарию, но у нее все дела оставались в России. И она продолжала общение, выбирала проекты, строила планы. Просто ей хотелось звездной, гламурной жизни, вот и все. Она и со Шнуровым время от времени общалась, встречалась, и это тоже не нравилось мужу.

- Но Шнуров был у нее давно, и он женат.

- Ну и что? В прессе писали, что Шнуров тогда развелся с очередной женой, Матильдой, и встречался по дружбе с Оксаной. А какому мужу такое понравится? У Оксаны такой подход к отношениям: сегодня - одна любовь, завтра - другая. Она импульсивная, все время в творческом поиске. Когда они вернулись из Швейцарии, Арчил уехал с детьми в Грузию. Акиньшина к ним ездит. Детьми больше всего занимается бабушка, мама Арчила.

- Но почему он у нее детей забрал? Развелся бы, и все!

- Забрал, потому что не может она им дать ума. Она нацелена не на обучение и развитие детей, а на что-то другое. Они разводились в суде, встал вопрос, с кем останутся дети. Адвокаты Арчила предложили, чтобы они остались с отцом, так как он состоятельный человек, обеспечит их. У него мама готова посвящать себя внукам. А мама Оксаны ухаживает за нездоровым старшим внуком от первого брака Акиньшиной. Куда ей еще двоих, не потянет… Оксана постоянно на съемках, в перелетах, ей некогда. В общем, убедили, что так будет лучше в первую очередь детям.

- И Акиньшина согласилась?

- Да, она согласилась. Они все мирно решили. Ей никто не запрещает видеться с детьми в любое удобное для нее время. И она приезжает в Тбилиси. Останавливается в гостинице.

- Но дети же по маме скучают?

- Они видятся с мамой. Им лучше в большой, настоящей семье, где есть домашний очаг, уют. И без мамы они тоже не остались. У Арчила и Оксаны теперь своя личная жизнь. Она увлечена съемками, проектами. И с Козловским у нее несерьезно, это так, мимолетно.

Сейчас Акиньшина встречается с Данилой Козловским. Они сошлись на съемках фильма «Чернобыль». Фото: Кадр из фильма «Чернобыль», 2020 г.

- То есть не из-за него развод?

- Нет.

Кстати, в апреле Оксану с Козловским видели в Тбилиси. Возможно, актриса хотела познакомить детей с новым избранником?

Потребовал алименты

Подробности борьбы Акиньшиной и Геловани за детей выяснить сложно - судебные документы закрыты по просьбе адвокатов. В 2020 году между супругами прошел суд о взыскании алиментов. Причем алименты с Акиньшиной требовал Геловани, на иждивении которого находятся сын и дочь. Но потом заявление по его просьбе было возвращено. В 2021 году состоялся новый суд, касающийся детей, но он проходил в закрытом режиме.

Кстати, своего старшего ребенка от предыдущего брака Геловани тоже забрал у матери. Его первой женой стала дочь грузинской сценаристки Нино Басилиа, она родила Арчилу сына Николая.

Знакомые Акиньшиной не исключают, что она еще будет оспаривать решение оставить детей с отцом.

- На самом деле не все так уж ровно в ее отношениях с бывшим мужем, - рассказал «КП» знакомый актрисы. - Она бы и хотела, чтобы дети остались с ней, но экс-муж, по сути, не оставил выбора - вроде как ей некогда детьми заниматься, а в его семье есть все условия. У него несколько адвокатов, и с ними спорить сложно. Оксана не особо рассказывает про личную жизнь, но, по-моему, она не согласна с таким положением вещей и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов на семью, то у нее есть необходимость самореализовываться, а не быть только домохозяйкой.

КСТАТИ

В школе училась плохо, а стала звездой

Отчасти из-за ранних любовных приключений Акиньшина - единственная из всего потока окончила школу не с аттестатом о среднем образовании, а со справкой об окончании учебного заведения. Что, впрочем, не помешало ей сделать карьеру в кино. В 2004 году Акиньшину пригласили сыграть небольшую роль в триллере «Превосходство Борна» английского режиссера Пола Гринграсса. В этой картине она снималась с голливудской звездой Мэттом Деймоном. Затем она снялась в картине «Лиля навсегда» шведского режиссера Лукаса Мудиссона, а в голландском фильме «Юг» сыграла мать-одиночку, нелегально проживающую в Нидерландах. В России актриса снялась в культовом фильме Тодоровского «Стиляги», позже - в нашумевшей картине о Высоцком «Спасибо, что живой».