Из Южной Кореи с вооруженной охраной в Россию вернулись 75 задержанных картин Малевича, Кандинского и других авангардистов

Проделана большая работа, — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

После скрупулезной работы и переговоров с Сеулом в Москву удалось вернуть уникальные музейные экспонаты — картины русских авангардистов. Полотна Василия Кандинского, Казимира Малевича находились в Южной Корее после отмены авиасообщения между странами — выставка «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля текущего года. После полотна застряли в Южной Корее из-за отсутствия авиарейсов. Теперь они вернулись в родную гавань.

— Проделана большая работа, — подчеркнула в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. — Мы благодарим коллег из Министерства иностранных дел, посольства Российской Федерации в Сеуле, транспортную компанию Art-Courier за неоценимую помощь в процессе возвращения музейных предметов.

Полотна были собраны из четырех музеев по всей России — Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея им. Сурикова и Приморской картинной галереи. Туда же им и предстоит вернуться из Москвы после путешествия в Южную Корею.

Семьдесят пять картин, включая такие шедевры, как «Супрематизм» Казимира Малевича и «Серый овал» Василия Кандинского прибыли в двух фургонах, в каждом из них было по одному вооруженному сотруднику.