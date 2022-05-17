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17 мая 2022 19:44

Воспитание патриотизма и гармоничное развитие личности: Какие задачи могла бы решать возрожденная пионерия

Сможет ли обойтись без идеологии детская организация, о создании которой в России могут объявить 19 мая, рассказал «КП» председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий

Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- К 100-летнему юбилею пионерской организации пошли слухи о ее возрождении. Какая информация у вас? Что планируется, какая дискуссия по этому поводу идет?

- Честно сказать, никакой дискуссии по этому поводу не идет, и никаких обсуждений с нами или нашими коллегами я не знаю. Но слухи ходят. Говорят, что 19 мая должны будут сказать о создании какой-то детско-юношеской организации. Посмотрим, что это будет за организация.

- Как вы считаете, какой она должна быть, как выстроена (понятно, с учетом сегодняшних особенностей, вызовов и проблем, с которыми столкнулась наша страна)?

- Нужно понять, с какими категориями молодежи она будет работать. Все-таки это детско-молодежная, детско-юношеская или какая-то еще организация? Пока нет четкой, конкретной информации, какой будет возраст членов данной организации. На самом деле у меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Поэтому, лучше дождаться, когда будет официальное решение по ее созданию.

- Какие задачи сегодня могут стоять перед этой организацией? Какой должна быть ее идеология? Что ей нужно делать, иначе говоря?

- Это хороший вопрос – что делать. Понимаете, с пионерией сейчас трудно что-либо сравнивать. Она была заточена под конкретную идеологию, и четко следовала задачам, которые ставила партия. А сейчас в нашей стране система многопартийная, у нас разные партии, у нас официально в Конституции не закреплена идеология. Потому, эта организация должна больше заниматься воспитанием молодого человека как патриота нашей страны и гармонично развитой личностью. Это и должно быть основной задачей и целью.

- А как воспитывать без идеологии, не очень понятно?

- Идеология может быть не обязательно коммунистическая. Это может быть и отношение к своей малой родине, к своему окружению, к своим близким. Это тоже идеология.

Мне кажется, надо дождаться официальных решений. Они наверняка будут с какими-то уже проработанными векторами.

Я вам так скажу, работы с молодежью очень много. И я уверен, что любая молодежная и детская организация найдут себе место.

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