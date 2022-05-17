Воспитание патриотизма и гармоничное развитие личности: Какие задачи могла бы решать возрожденная пионерия

Председатель общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- К 100-летнему юбилею пионерской организации пошли слухи о ее возрождении. Какая информация у вас? Что планируется, какая дискуссия по этому поводу идет?

- Честно сказать, никакой дискуссии по этому поводу не идет, и никаких обсуждений с нами или нашими коллегами я не знаю. Но слухи ходят. Говорят, что 19 мая должны будут сказать о создании какой-то детско-юношеской организации. Посмотрим, что это будет за организация.

- Как вы считаете, какой она должна быть, как выстроена (понятно, с учетом сегодняшних особенностей, вызовов и проблем, с которыми столкнулась наша страна)?

- Нужно понять, с какими категориями молодежи она будет работать. Все-таки это детско-молодежная, детско-юношеская или какая-то еще организация? Пока нет четкой, конкретной информации, какой будет возраст членов данной организации. На самом деле у меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Поэтому, лучше дождаться, когда будет официальное решение по ее созданию.

- Какие задачи сегодня могут стоять перед этой организацией? Какой должна быть ее идеология? Что ей нужно делать, иначе говоря?

- Это хороший вопрос – что делать. Понимаете, с пионерией сейчас трудно что-либо сравнивать. Она была заточена под конкретную идеологию, и четко следовала задачам, которые ставила партия. А сейчас в нашей стране система многопартийная, у нас разные партии, у нас официально в Конституции не закреплена идеология. Потому, эта организация должна больше заниматься воспитанием молодого человека как патриота нашей страны и гармонично развитой личностью. Это и должно быть основной задачей и целью.

- А как воспитывать без идеологии, не очень понятно?

- Идеология может быть не обязательно коммунистическая. Это может быть и отношение к своей малой родине, к своему окружению, к своим близким. Это тоже идеология.

Мне кажется, надо дождаться официальных решений. Они наверняка будут с какими-то уже проработанными векторами.

Я вам так скажу, работы с молодежью очень много. И я уверен, что любая молодежная и детская организация найдут себе место.