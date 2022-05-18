Герои спецоперации «Z»: капитан Саунин спас из огня «Змея Горыныча»

Старший лейтенант Леонид Калашников и ефрейтор Аюр Бальжинимаев

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». Все они уже награждены государственными наградами за отвагу и мужество на поле боя.

Читая строчки этих сухих боевых рапортов, начинаешь осознавать, что все американские терминаторы и британские бондианы не стоят и ногтя русского солдата.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал своим солдатам, что «Кто напуган — наполовину побит. Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

К советам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ РОТУ

Ефрейтор Аюр Бальжинимаев

«Ефрейтор Аюр Бальжинимаев, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона гвардейской десантно-штурмовой бригады, выполнял задачи по поддержке наступления подразделений российских десантников на позиции украинских националистов. Совершая марш в район выполнения задач в тылу противника, группа подверглась массированному огневому воздействию из гранатометов и стрелкового оружия со стороны вооруженных радикалов. Мгновенно сориентировавшись в ситуации Аюр развернул орудие и прицельным огнем прямой наводкой из гаубицы уничтожил одну вражескую БМП и автомобиль с боеприпасами противника. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены отступить. Продвигаясь далее в тыл противника, силами ефрейтора Бальжинимаева был уничтожен вражеский блокпост, а также полевой пункт заправки противника с техникой. В результате мощного взрыва от точного попадания в топливозаправщик было ликвидировано до мотострелковой роты противника. Мужество и героизм, проявленные ефрейтором Бальжинимаевым, позволили нанести существенный урон вооруженным формированиям радикалов и создали предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника».

СПАС ИЗ ОГНЯ «ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА»

Капитан Александр Саунин

«Капитан Алексей Саунин вместе со своей ротой вел ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку нападения на позиции батальонно-тактической группы российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся.

Ни секунды не задумываясь, Александр дал команду своим подчиненным на эвакуацию техники из горящего ангара. Несмотря на риск сгореть заживо капитан Саунин бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара 3 единицы военной техники, в том числе самоходную реактивную установку разминирования 2 УР-77 «Метеорит», так же известную под названием «Змей Горыныч» с полным боекомплектом, детонация которого могла уничтожить значительное количество живой силы и техники батальонно-тактической группы.

Капитан Александр Саунин

Благодаря личному мужеству капитана Саунина, его самообладанию и умелому командованию из огня было спасено более 10 единиц военной техники, что позволило сохранить боеготовность батальонно-тактической группы. При этом никто из подчиненных Александра не пострадал».

ВЗЯЛ В ПЛЕН 22 НЕОНАЦИСТА

Старший лейтенант Леонид Калашников

«Группа комендантской роты под командованием старшего лейтенанта Леонида Калашникова, выполняя задачи по обеспечению безопасности расположения батальонно-тактической группы, обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящих нападение на российских военнослужащих. Оценив силы противника, Леонид принял решение – дать бой националистам, несмотря на их численное превосходство. Благодаря высоким командным качествам Леонид Калашников грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие, заняв оборону, отразили наступательные действия противника, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили группировку неонацистов.

По итогам боестолкновения группой под руководством старшего лейтенанта Леонида Калашникова было уничтожено 2 БТР противника и более 20 украинских националистов. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, 22 националиста приняли решение сложить оружие и сдаться в плен. Также у боевиков было изъято большое количество вооружения, в том числе западного производства. Мужественные и самоотверженные действия старшего лейтенанта Калашникова, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений. При этом потерь среди подчиненных Леонида допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поисковая группа центра специального назначения Росгвардии проводила разведывательно-засадные действия в одном из населенных пунктов Харьковской области, где разведка обнаружила перемещение бронегруппы противника.

Завязался бой, в ходе которого часть сил противника под прикрытием огня БМП попыталась обойти позиции поисковой группы росвардейцев по флангу. Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30. Далее координаты цели спецназовцами Росгвардии были переданы артиллерийскому расчету МО РФ для нанесения огневого поражения.

По итогам боестолкновения уничтожено около 10 человек живой силы противника и 2 БМП.

Там же в Харьковской области во время проведения специальных адресных мероприятий росгвардейцы получили от местных жителей информацию о том, что неизвестные укладывают емкости черного цвета у дороги на выезде из населенного пункта. Саперы Росгвардии провели инженерную разведку и обнаружили на обочине дороги целые выстрелы реактивной штурмовой гранаты РШГ-1. Кроме того, при выполнении служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили рядом с лесом противопехотную мину иностранного производства, а в самом лесу базу националистов, подходы к которой тоже были заминированы растяжками и 10 минами ТМ – 82М.

- С начала мая в приграничных с Россией районах Харьковской области саперы Росгвардии уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов, среди которых - артиллерийские снаряды, минометные мины, выстрелы к гранатометам, снаряды к РСЗО, противопехотные и противотанковые мины, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.