Леонид Агутин взвыл от чудовищной подлости

Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анжелика Варум и Леонид Агутин в последнее время дают повод для пересудов. А все потому, что жена "босоного мальчика" давно не появляется на публике. Исполнительница хита "Зимняя вишня" хранит молчание вот уже два с половиной месяца. Фанаты пары чего только не предполагают. Одни на голубом глазу уверяют, что в семейной жизни артистов наступил очередной кризис и они находятся на грани развода. Другие пишут, что прекрасная Анжелика и ее супруг переехали в Майами, где с рождения живет их дочь Лиза. Третьи и вовсе судачат о тяжелой болезни Варум. В конечном итоге злопыхатели настолько взбесили Агутина, что вокалист впервые прервал молчание.

Леонида Агутина вывели из себя слухи о переезде в США. Муж Анжелики Варум категорически опроверг грязные инсинуации о том, что он и его жена якобы эмигрировали в Штаты и поселились в роскошных апартаментах на Манхэттене.

Артист также заявил о том, что в трудные времена всегда появляются "бескомпромиссные хайпожоры", готовые использовать любые методы, чтобы прославиться. "Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю. Не хочу вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и «метать бисер»", - буквально взвыл Леонид.

Стоит отметить, что в настоящее время вокалист вместо со своим отцом Николаем Петровичем занимается подготовкой к летнему детскому музыкальному форуму. В марте Агутин и Варум дали серию концертов в городах России.

Знаменитое семейство остается в России и никуда уезжать не собирается. Никакой элитной недвижимости на Манхэттене у музыкантов нет и никогда не было.