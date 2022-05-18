Звезды на красной дорожке премии «Жара»: Гагарина в свадебном платье, почти голые Барановская с ГлюкоZой и Долина с косичками

Стилист разбирает для kp.ru наряды больших модников на музыкальной премии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве ночью 17 мая в «Крокус Сити Холл» проходит 5-я музыкальная премия «Жара Music Awards». Артисты готовились не только исполнить хиты и обменяться новостями с коллегами, но и выгулять обновки на красной дорожке. Звезды стараются удивлять нарядами. Мы вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым оценили звездные модные старания.

Юлия Барановская вела премию в приличном наряде, а вот на красной дорожке решила пошалить. И ей этот креатив к лицу. Телеведущая впервые решилась на такое откровенное декольте. Барановская пошутила в ответ на комплименты, что ее идеальное декольте – результат того, что она пьет кровь молодых мужчин: «Пью кровь Егора Крида!». Шутка не случайна – ответ на очередную сплетню, так как Барановская не замужем и ей каждые полгода приписывают нового кавалера.

Юлия Барановская на красной дорожке решила пошалить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Очилов оценил модный эксперимент Барановской: «Очень нежный и красивый образ. Все у Юлии получилось – модно, стильно. Сочетание полосок на рукавах пиджака и черно-белых брюках – это еще вчера был авангардный стиль, а сегодня – почти классика. Много лет назад полоски рисовали в Египте на керамических изделиях, потом перенесли их на ткани. Сейчас полосатая одежда вновь в моде. У звезды все гармонично. Небрежный пучок на голове в очередной раз убеждает, что Юля модница и знает все тренды».

Жасмин пришла в модном платье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин пришла в модном платье. Стилист отмечает: «Жасмин стала очень женственный – поменяла стиль. Избавилась от всех излишеств, креатива, свойственных юным особам. Певица стала дивой. Вот такое черное платье – очень актуально. Во-первых, стразы – горловина, плечи украшают камни. В этом году благородный блеск, сияние в тренде. Во-вторых, сложный силуэт – многослойность делает платье интересным, богатым. Хороший вариант для самых крутых дорожек. Прическа тоже хороша: косой пробор, легкий пучок – модное весеннее настроение создано. Макияж с акцентом на глаза и скулы Жасмин к лицу».

Полина Гагарина появилась в белом наряде – почти в свадебном платье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина появилась в белом наряде – почти в свадебном платье. Обновка Гагариной очень похожа на модные в этом году свадебные платья: вот так теперь во всем мире рекомендуют выходить замуж. Анвар Очилов отмечает: «Полина Гагарина создала идеальный весенний воздушный образ. Декольте с рюшами, прозрачный сложный корсет; пышная юбка и много-много прозрачной ткани – все это очень актуально. Ну и чокер вернулся – некогда популярное украшение, плотно сидящее на шее вновь в деле».

Стилист остался не вполне доволен косами Ларисы Долины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Долина пришла в костюме одного из пяти самых модных цветов года. Белый – второй год покоряет модные подиумы. Отличный костюм, но стилист не доволен косами: «У Долиной все портит прическа. То, что у большой артистки здесь на голове, не подходит по стилю и возрасту. Возможно, что в 20 лет модная блогерша с таким креативом выглядела бы органично. Есть много интересных решений, которые можно себе позволить после 40 лет. Но накладные пряди в такой прическе не подходят звезде такого уровня».

Мари Краймбрери пришла на «Жару» в самом пышном и теплом наряде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мари Краймбрери пришла в самом пышном и теплом наряде на «Жару». Платье-пуховик носят уже год в Голливуде, вот и до Москвы мода дошла. Стилисту нравится: «Если и креативить, то вот так, по-модному. Много теплого и пышного, но при этом ничего лишнего. Наряды-трансформеры носят до сих пор на подиумах. У Мари тоже подол отстегивается в этой модели».

Филипп Киркоров и Анна Asti вместе и поют, и по дорожкам ходят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров и Анна Asti вместе и поют, и по дорожкам ходят. Элегантные музыканты продумали парный выход – со вкусом, лаконично, по весеннему сдержанно и дорого. Анвар Очилов отметил: «Анна прекрасно чувствует стиль – умеет подать себя. Мода циклична – рубашки с узлом мы носили в 90-х и вот они вернулись. Очень красивый пиджак, брюки, рубашка у Киркорова – модная классика. Эту пару можно назвать самой стильной на «Жаре» - оделись лучше всех».

ГлюкоZа как обычно красиво разделась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГлюкоZа как обычно красиво разделась. Стилист смущен: «Фигура у певицы идеальная. Платье интригует. Отмечу креативное декольте с интересным вырезом на этом голом платье».

Лолита и Коста Лакоста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита не стала скромничать и принимала комплименты. На сцене певица и сама подчеркнула: мол, пару лет назад креативила на «Жаре» в комбинезоне – приняла на грудь и решилась. А вот теперь можно показывать фигуру, не стесняясь. Стилист подчеркнул: «Перья до сих в моде, поэтому платье у Лолиты шикарное и заслуживает всяческих похвал. Еще один тренд – перчатки, в таких теперь можно «и в пир, и в мир». Фигура у звезды действительно идеальная – ни одного изъяна не осталось. Звезда все продумала, даже Коста Лакоста рядом – подходит под ее образ».

Ольга Серябкина получила отличную оценку от нашего стилиста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Серябкина заметно похудела после родов первенца. Певица получила отличную оценку от нашего стилиста: «Оля в прекрасной форме после недавних родов. Уже может себе позволить не маленькое черное, а маленькое белое платье. Молодец – смелая. Красивое корсетное платье. Мех допустим».

Ксения Бородина не самый удачный для такой большой модницы наряд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Бородина прилетела из ОАЭ и сразу посетила светское мероприятие. Телеведущая хорошо выглядит, но вот наряд не самый удачный для такой большой модницы. Красивая блузка: с актуальной драпировкой, асимметрией и одним многослойным рукавом. Стилист считает, что Бородина ошиблась с выбором юбки: «Ей не подходит этот крой или он в принципе не удачный. Вдруг появился животик, которого ведь на самом деле и нет. Одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. А здесь вышло наоборот - некрасивая юбка сыграла злую шутку с красивой женщиной».