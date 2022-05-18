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Звезды17 мая 2022 21:50

Звезды на красной дорожке премии «Жара»: Гагарина в свадебном платье, почти голые Барановская с ГлюкоZой и Долина с косичками

Стилист разбирает для kp.ru наряды больших модников на музыкальной премии
Инна ФЕДОТОВА
Стилист разбирает для kp.ru наряды больших модников на музыкальной премии

Стилист разбирает для kp.ru наряды больших модников на музыкальной премии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве ночью 17 мая в «Крокус Сити Холл» проходит 5-я музыкальная премия «Жара Music Awards». Артисты готовились не только исполнить хиты и обменяться новостями с коллегами, но и выгулять обновки на красной дорожке. Звезды стараются удивлять нарядами. Мы вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым оценили звездные модные старания.

Юлия Барановская вела премию в приличном наряде, а вот на красной дорожке решила пошалить. И ей этот креатив к лицу. Телеведущая впервые решилась на такое откровенное декольте. Барановская пошутила в ответ на комплименты, что ее идеальное декольте – результат того, что она пьет кровь молодых мужчин: «Пью кровь Егора Крида!». Шутка не случайна – ответ на очередную сплетню, так как Барановская не замужем и ей каждые полгода приписывают нового кавалера.

Юлия Барановская на красной дорожке решила пошалить

Юлия Барановская на красной дорожке решила пошалить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист Очилов оценил модный эксперимент Барановской: «Очень нежный и красивый образ. Все у Юлии получилось – модно, стильно. Сочетание полосок на рукавах пиджака и черно-белых брюках – это еще вчера был авангардный стиль, а сегодня – почти классика. Много лет назад полоски рисовали в Египте на керамических изделиях, потом перенесли их на ткани. Сейчас полосатая одежда вновь в моде. У звезды все гармонично. Небрежный пучок на голове в очередной раз убеждает, что Юля модница и знает все тренды».

Жасмин пришла в модном платье

Жасмин пришла в модном платье

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин пришла в модном платье. Стилист отмечает: «Жасмин стала очень женственный – поменяла стиль. Избавилась от всех излишеств, креатива, свойственных юным особам. Певица стала дивой. Вот такое черное платье – очень актуально. Во-первых, стразы – горловина, плечи украшают камни. В этом году благородный блеск, сияние в тренде. Во-вторых, сложный силуэт – многослойность делает платье интересным, богатым. Хороший вариант для самых крутых дорожек. Прическа тоже хороша: косой пробор, легкий пучок – модное весеннее настроение создано. Макияж с акцентом на глаза и скулы Жасмин к лицу».

Полина Гагарина появилась в белом наряде – почти в свадебном платье

Полина Гагарина появилась в белом наряде – почти в свадебном платье

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина появилась в белом наряде – почти в свадебном платье. Обновка Гагариной очень похожа на модные в этом году свадебные платья: вот так теперь во всем мире рекомендуют выходить замуж. Анвар Очилов отмечает: «Полина Гагарина создала идеальный весенний воздушный образ. Декольте с рюшами, прозрачный сложный корсет; пышная юбка и много-много прозрачной ткани – все это очень актуально. Ну и чокер вернулся – некогда популярное украшение, плотно сидящее на шее вновь в деле».

Стилист остался не вполне доволен косами Ларисы Долины

Стилист остался не вполне доволен косами Ларисы Долины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Долина пришла в костюме одного из пяти самых модных цветов года. Белый – второй год покоряет модные подиумы. Отличный костюм, но стилист не доволен косами: «У Долиной все портит прическа. То, что у большой артистки здесь на голове, не подходит по стилю и возрасту. Возможно, что в 20 лет модная блогерша с таким креативом выглядела бы органично. Есть много интересных решений, которые можно себе позволить после 40 лет. Но накладные пряди в такой прическе не подходят звезде такого уровня».

Мари Краймбрери пришла на «Жару» в самом пышном и теплом наряде

Мари Краймбрери пришла на «Жару» в самом пышном и теплом наряде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мари Краймбрери пришла в самом пышном и теплом наряде на «Жару». Платье-пуховик носят уже год в Голливуде, вот и до Москвы мода дошла. Стилисту нравится: «Если и креативить, то вот так, по-модному. Много теплого и пышного, но при этом ничего лишнего. Наряды-трансформеры носят до сих пор на подиумах. У Мари тоже подол отстегивается в этой модели».

Филипп Киркоров и Анна Asti вместе и поют, и по дорожкам ходят.

Филипп Киркоров и Анна Asti вместе и поют, и по дорожкам ходят.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров и Анна Asti вместе и поют, и по дорожкам ходят. Элегантные музыканты продумали парный выход – со вкусом, лаконично, по весеннему сдержанно и дорого. Анвар Очилов отметил: «Анна прекрасно чувствует стиль – умеет подать себя. Мода циклична – рубашки с узлом мы носили в 90-х и вот они вернулись. Очень красивый пиджак, брюки, рубашка у Киркорова – модная классика. Эту пару можно назвать самой стильной на «Жаре» - оделись лучше всех».

ГлюкоZа как обычно красиво разделась.

ГлюкоZа как обычно красиво разделась.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГлюкоZа как обычно красиво разделась. Стилист смущен: «Фигура у певицы идеальная. Платье интригует. Отмечу креативное декольте с интересным вырезом на этом голом платье».

Лолита и Коста Лакоста

Лолита и Коста Лакоста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита не стала скромничать и принимала комплименты. На сцене певица и сама подчеркнула: мол, пару лет назад креативила на «Жаре» в комбинезоне – приняла на грудь и решилась. А вот теперь можно показывать фигуру, не стесняясь. Стилист подчеркнул: «Перья до сих в моде, поэтому платье у Лолиты шикарное и заслуживает всяческих похвал. Еще один тренд – перчатки, в таких теперь можно «и в пир, и в мир». Фигура у звезды действительно идеальная – ни одного изъяна не осталось. Звезда все продумала, даже Коста Лакоста рядом – подходит под ее образ».

Ольга Серябкина получила отличную оценку от нашего стилиста

Ольга Серябкина получила отличную оценку от нашего стилиста

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Серябкина заметно похудела после родов первенца. Певица получила отличную оценку от нашего стилиста: «Оля в прекрасной форме после недавних родов. Уже может себе позволить не маленькое черное, а маленькое белое платье. Молодец – смелая. Красивое корсетное платье. Мех допустим».

Ксения Бородина не самый удачный для такой большой модницы наряд

Ксения Бородина не самый удачный для такой большой модницы наряд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Бородина прилетела из ОАЭ и сразу посетила светское мероприятие. Телеведущая хорошо выглядит, но вот наряд не самый удачный для такой большой модницы. Красивая блузка: с актуальной драпировкой, асимметрией и одним многослойным рукавом. Стилист считает, что Бородина ошиблась с выбором юбки: «Ей не подходит этот крой или он в принципе не удачный. Вдруг появился животик, которого ведь на самом деле и нет. Одежда должна подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. А здесь вышло наоборот - некрасивая юбка сыграла злую шутку с красивой женщиной».

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