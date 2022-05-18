«Поцелуй на балконе»: Ольга Бузова и Алёна Водонаева показали внезапную страсть

Алёна Водонаева и Ольга Бузова повторили трюк с поцелуем Мадонны и Бритни Спирс Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто знает, может, присутствие «татушки» Лены Катиной на открытии выставки, посвящённой 18-летию карьеры Ольги Бузовой, вдохновило виновницу торжества на шалость. А может, просто весна.

В разгар мероприятия, куда Оля созвала свой пул репортёров и звёздных друзей, Бузова вместе со своей бывшей коллегой по шоу «Дом-2» Аленой Водонаевой вышли на балкон с видом на Кремль и…слились в страстном поцелуе.

Алёна Водонаева Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, в истории шоу-бизнеса это не первый случай, когда знаменитые красотки хайпуют подобным образом. Фанаты Бритни Спирс до сих пор не могут забыть, как поп-принцессе впилась в губы королева сцены Мадонна. Хотя и наши дивы тоже зажигали так не раз. Вспомните хотя бы легендарный поцелуй заклятых подруг Ксении Собчак и Тины Канделаки.

Певица Лена Катина уже год встречается с миллионером Дмитрием Спиридоновым Фото: Иван МАКЕЕВ

Собчак, кстати, дважды использовала этот трюк. В прошлом году журналистка страстно целовалась с блогером Настей Ивлеевой. В общем, что ни сделаешь, чтобы публика не заскучала.

Кстати, опытная в подобных сценках Лена Катина, насмотревшись на лобзания Бузовой и Водонаевой, тоже вывела на балкон своего бойфренда. Правда мужчина не решился демонстрировать страсти на камеру.