С Карпович – все: Прилучный улетел в отпуск вместе с новой возлюбленной

Павел Прилучный. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный нашел утешение в объятиях звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович. Они были вместе почти два года. Однако с февраля появились слухи о том, что Павел и Мирослава расстались. Актер посвятил Карпович нежный пост в соцсетях, очень напоминавший прощание. Не прошло и пары месяцев, как Павел улетел в отпуск с другой. На личной странице 34-летний Прилучный опубликовал совместный снимок с молодой актрисой Зепюр Брутян, сделанный на борту самолета.

- Кто много работал, тот заслужил отдых. Мы ненадолго, - сообщил Павел, не указав, куда они отправляются.

Примечательно, что Зепюр поделилась на своей странице аналогичным снимком.

- В добрый путь. Пожелайте нам мягкой посадки, — подписала она фото с Павлом.

Актер отправился в отпуск вместе с коллегой Зепюр Брутян. Фото: соцсети.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Слухи о том, что у них не просто рабочие отношения, появились сразу же после развода Павла с Муцениеце. По словам знакомых звезды «Мажора», он флиртовал с Зепюр и во время брака с Агатой, и после начала романа с Карпович.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказывали «Комсомолке» в декабре 2020 года коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного.

Поклонники артиста немедленно расстроились, ведь они рассчитывали, что Павел вновь сойдется со своей бывшей женой. В последнее время в Сети говорили о воссоединении звездной пары: якобы Павел после расставания с Мирославой Карпович вновь вернулся к Агате. Правда, сама Муцениеце не раз говорила, что между ней и бывшим мужем исключительно дружеские отношения. И только ради детей.

- Мы молодцы. Мы наладили коммуникацию, - сообщила актриса.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Агата обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве.