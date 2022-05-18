В Конгрессе США впервые за полвека прошли слушания по НЛО

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В Конгрессе США впервые более чем за полвека состоялось публичное слушание по вопросу наблюдения за неопознанными летающими объектами.

Сенсации не случилось – ни опровергнуть, ни подтвердить внеземную природу указанных объектов военные, которым было поручено дело, так и не смогли.

– Любой объект, с которым мы сталкиваемся, вероятно, может быть выделен, охарактеризован, идентифицирован, – заявил на слушаниях в Палате представителей высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США Рональд Моултри.

Таким образом, казалось бы, и самого понятия «неопознанный» быть не должно, раз можно идентифицировать. Но нет: военные признают, что в некоторых случаях с идентификацией все не так просто.

– Есть немного событий, в которых присутствуют летные характеристики, которые мы не можем объяснить имеющимися у нас данными. Очевидно, что они представляют для нас наибольший интерес, – сказал замдиректора военно-морской разведки Скотт Брей.

Проще говоря, все слушания свелись к выводу: что-то есть, но что это – мы не знаем.

Больше всего американских законодателей озаботил вопрос: а представляют ли НЛО (или, как их иногда называют в США, НВЯ – неопознанные воздушные явления) угрозу для национальной безопасности.

Причем, как сказал республиканец из Арканзаса Рик Кроуфорд, «речь идет не о поиске инопланетного космического корабля». Явно намекая, что к НЛО могут быть причастны Россия или Китай. На что ему ответили, что разведсообществу США неизвестны потенциальные противники с технологиями, по которым можно было бы создать движущиеся объекты с необъяснимой тягой.

На этом публичная часть слушаний закончилась, и военные вместе с конгрессменами продолжили обсуждать тему за закрытыми дверями.

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