«Русский демократ» обокрал американцев на миллионы долларов

За 5 лет Шуклин и его «партнеры по бизнесу» нанесли американцам ущерб на сумму $2,4 миллиона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной суд в американском Цинциннати (штат Огайо) приговорил 33-летнего беженца из России Андрея Шуклина к 6,5 годам тюремного заключения, признав его виновным в мошенничестве. По мнению следствия и суда, за 5 лет Шуклин и его «партнеры по бизнесу» нанесли американцам ущерб на сумму $2,4 миллиона.

Современный Остап Бендер переехал в США в 2012 году – ему удалось убедить власти страны, что в России он подвергается постоянной опасности из-за активной гражданской позиции и участия в продемократическом движении.

Вскоре после переезда Шуклин понял, что добывать доллары в поте лица, пусть и в самой демократической стране мира, он не готов. И тогда созрел план: вместе с друзьями из русскоязычной общины, в которую входил некий Сергей Верлан, Шуклин организовал бюро по переезду, которое предоставляло гражданам услуги рабочих и автомобили. А поскольку подобных организаций в любом городе - пруд пруди, решили не заморачиваться с конкурентной борьбой, плюшками для клиентов и наработкой авторитета.

Все делалась гораздо проще: создавался сайт, на котором рекламировались услуги компании, причем цены на переезд оглашались гораздо ниже рыночных. После того, как радостный клиент подписывал контракт, его вещи грузили в машину и сообщали – цена на переезд выросла. Причем существенно – в несколько раз. Оскорбленный клиент возмущался, и тут начиналось самое интересное: его вещи везли на склад компании и принуждали хозяина фактически выкупать их.

Спустя некоторое время количество негативных отзывов о фирме в Сети превышало все мыслимые пороги, а самими компаньонами начинали интересоваться правоохранители. Тогда фирму просто закрывали, сайт блокировали, и создавали очередную компанию с новым названием и старыми методами работы.

На суде Шуклин пытался объяснить, что плохое знание языка не позволило ему разобраться во всех тонкостях американского законодательства, но прокурор был неумолим, передает SunSentiel.

- Он не был незадачливым эмигрантом, попавшим в сети компании против его воли. Он был одним из руководителей аферы, – заявили в прокуратуре.

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