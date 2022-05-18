Китаец 40 лет пытается поступить в один и тот же университет

Впервые Лян Ши не смог поступить еще в 1983 году.

Настойчивости 55-летнего жителя КНР Лян Ши можно только позавидовать – он в течение 40 лет пытается поступить в Сычуаньский университет, о котором грезил смолоду.

За это время Ши 26 раз сдал государственный вступительный экзамен (гаокао), но пока так и не добился заветной цели.

Гаокао – аналог российского ЕГЭ, переводится как «высокий экзамен». Впервые всекитайские государственные вступительные экзамены были проведены в 1952 году. Затем во времена Культурной революции (с 1966 по 1976 год) их отменили, но потом начали проводить снова.

Экзамен длятся 2-3 дня в начале июня. Все участники сдают три обязательных предмета: китайский язык, математику и иностранный язык (включая русский). Остальные семь предметов (физика, химия, биология, технология, история, география и политология) выбираются в зависимости от требования конкретного вуза.

В прошлом году Лян Ши в очередной раз сдал гаокао и набрал 403 балла, тогда как проходной балл для поступления в Сычуаньский университет составил 521 балл. Но китаец не унывает и планирует продолжать свои попытки.

– Мне только что исполнилось 55, а я еще молод. И у меня пока нет проблем с изучением истории и географии. Я буду продолжать сдавать гаокао, пока не станет очевидным, что моя мечта не может быть реализована, – заявил несостоявшийся студент. Видео с ним опубликовано на weibo.

Впервые Лян Ши не смог поступить в 1983 году. Затем он попробовал сдать экзамены еще, и еще… А потом ему пришлось прекратить попытки, поскольку в Китае действовало правило, согласно которому гаокао имели право сдавать люди младше 25 лет, не состоящие в браке. В 2001 году это требование отменили, и Лян Ши продолжил ежегодно экзаменоваться.

При этом сам он владеет компанией по производству строительных материалов, неплохо зарабатывает и живет в Чэнду – мегаполисе на юго-западе Китая с населением более 16 миллионов человек.

Но мечта детства не отпускает, и в этом году Лян Ши будет пробовать поступать на другой факультет университета.